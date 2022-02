'Bộ sưu tập' áo dài tại Home Hanoi Xuan 2022

Hòa trong bầu không khí đầu năm đầy thanh bình và thư thái, Hoa hậu Ngọc Hân cùng bố mẹ diện áo dài do tự tay cô thiết kế, tản bộ tại đường hoa Home Hanoi Xuan 2022 ngập tràn sắc xuân. Cả nhà lần lượt khám phá những không gian văn hóa - nghệ thuật sáng tạo với 4 điểm dừng Vọng vàng son, Cung đường mùa xuân, Trạm quê nhà và Trạm tương lai của chuyến tàu trải nghiệm Tết Việt xưa - nay.

Home Hanoi Xuan 2022 còn mang đến chuỗi hoạt động biểu diễn nghệ thuật cùng sân chơi tái chế để các em nhỏ thỏa sức vui đùa, sáng tạo, đồng thời củng cố thêm ý thức bảo vệ thiên nhiên, môi trường. Nhiều trò chơi dân gian truyền thống như bịt mắt bắt vịt, bịt mắt đánh trống, ô ăn quan, cờ dân gian, phi tiêu bóng bay, vẽ mặt nạ... nhận được sự hưởng ứng và nhiệt tình tham gia của các "công dân nhí", minh chứng cho lời khẳng định Mailand Hanoi City là vùng đất lành để mầm non vươn cao.

Sự kiện đường hoa Home Hanoi Xuan 2022 “Hành trình Vàng son Tết Việt” mở cửa tự do 9h-21h hàng ngày từ 23/1 đến 6/2 tại Splendora, Mailand Hanoi City, Hoài Đức, Hà Nội. Du khách tham quan đường hoa cần tuân theo các hướng dẫn phòng chống dịch để du xuân, ngắm cảnh an toàn, đón năm mới bình an.

Đường hoa có tuyến xe buýt đưa đón người dân và khách tham quan đến trải nghiệm mùa xuân đậm bản sắc theo lịch trình:

Thời gian: Từ 23/1 đến 6/2.

Chiều đi hai chuyến 9h và 11h: Nhà hát Lớn - Vincom Bà Triệu - Royal City - 17T6 Hoàng Đạo Thúy - Vinmart Trung Hòa - Big C - Keangnam - The Garden - Splendora.

Chiều về hai chuyến 18h và 20h: Splendora - The Garden - Keangnam - Grand Plaza - Vinmart Trung Hòa - Vincom Nguyễn Chí Thanh - Lotte Đào Tấn - Tháp Hà Nội - Tràng Tiền Plaza - Nhà hát Lớn.