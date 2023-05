Bổ sung kháng thể chủ động để củng cố nền tảng sức khỏe cho trẻ

Sữa mẹ là nguồn kháng thể tuyệt vời bảo vệ trẻ trong những năm tháng đầu đời. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển, trẻ cần nguồn dinh dưỡng lớn hơn để học hỏi về thế giới xung quanh.

Chính vì vậy, việc bổ sung kháng thể chủ động có thể góp phần giúp bé phát triển khỏe mạnh. Tương ứng mỗi giai đoạn, nhu cầu dinh dưỡng và tăng đề kháng ở trẻ cũng thay đổi.

Tăng kháng thể chủ động

Trong 6 tháng đầu đời, sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng cho trẻ. Không chỉ cung cấp dưỡng chất phát triển, sữa mẹ chứa lượng kháng thể dồi dào - bao gồm IgG, IgA - tạo thành hàng rào miễn dịch tự nhiên, giúp trẻ chống lại mầm bệnh ở môi trường xung quanh.

Sau 6 tháng tuổi, trẻ tiếp xúc nhiều hơn với môi trường để học hỏi, khám phá. Trong khi đó, hệ miễn dịch của trẻ giai đoạn này chưa hoàn thiện cũng như chưa sản xuất đủ lượng kháng thể chống lại sự tấn công của tác nhân virus, vi khuẩn… từ môi trường bên ngoài.

Trẻ em từ 6 tháng đến 3 tuổi cần bổ sung đa dạng nguồn năng lượng.

Bước sang năm thứ 3, sức đề kháng của trẻ về cơ bản đã nâng cao hơn, nhưng tổng thể vẫn khá yếu ớt. Bên cạnh đó, giai đoạn này trẻ phát triển mạnh về trí não, khả năng ghi nhớ, học hỏi xung quanh. Chính vì vậy, nhu cầu dinh dưỡng tăng đáng kể.

Cha mẹ cần cho trẻ bổ sung đầy đủ dưỡng chất, cân đối và khoa học. Trong đó, phụ huynh cần chú trọng vào protein (đạm), canxi và các nhóm vitamin, khoáng chất để phát triển trí lực, cơ, xương khớp và củng cố hàng rào miễn dịch hiệu quả.

Sau 3 tuổi, hệ tiêu hóa hoàn thiện hơn, trẻ bước vào giai đoạn ăn các món gần giống người lớn. Nếu không có chế độ ăn khoa học, trẻ dễ gặp tình trạng biếng ăn, không đủ chất, mắc bệnh vặt. Vì vậy, cha mẹ nên thay đổi linh hoạt bữa ăn, cân đối và đa dạng các nhóm chất, tăng màu sắc để thu hút trẻ hoặc chia nhỏ thành nhiều bữa. Các bữa ăn trong ngày nên được chuẩn bị đều, đáp ứng cả về lượng và chất để bé phát triển toàn diện.

Giai đoạn từ 3 tuổi trở đi, trẻ vẫn cần bổ sung kháng thể chủ động để phát triển toàn diện.

Quan trọng hơn, giai đoạn này, trẻ vẫn cần bổ sung một cách chủ động kháng thể IgG để tăng hàng rào miễn dịch, hạn chế ốm vặt, cảm cúm, viêm đường hô hấp, rối loạn tiêu hóa... Qua đó, trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất và trí não .

Thực phẩm bổ sung có thành phần sữa non

Sau 3 tuổi, cơ thể trẻ tiếp tục cần được bảo vệ bởi hệ thống miễn dịch còn non yếu. Chủ động bổ sung kháng thể IgG từ các sản phẩm có nguồn gốc sữa non của bò được xem là giải pháp, hỗ trợ nâng cao sức đề kháng hiệu quả.

“Bổ sung kháng thể chủ động từ nguồn sữa non của bò mang lại hiệu quả tốt, nâng cao sức đề kháng tự nhiên cho trẻ. Bên cạnh đó, cha mẹ cần đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu dinh dưỡng thiết yếu cho trẻ thông qua các bữa ăn trong ngày - đặc biệt protein, vitamin và khoáng chất - để bé luôn được bảo vệ, phát triển cả về thể chất và trí tuệ”, ThS.BS Lê Thị Hải, Nguyên giám đốc Trung tâm Khám tư vấn dinh dưỡng - Viện Dinh dưỡng Quốc gia, nhấn mạnh.

