Bộ sách song ngữ về giá trị của hạnh phúc

Bộ sách song ngữ “The Way” đem đến những bài học nhỏ về cuộc sống, giúp bạn khởi động một hành trình hướng đến giá trị sống đẹp của “đạo làm người”.

Bộ sách học tiếng Anh The Way bao gồm những câu chuyện về lòng nhân từ được sưu tầm theo phương châm: “Đạo vốn dĩ là đường dẫn đến lối sống chuẩn mực, không đạo nào dạy con người sống sai cách”.

Bộ sách The Way. Ảnh: Zenbooks.

Ngoài mục đích giúp bạn đọc trau dồi thêm kỹ năng tiếng Anh, nhóm biên soạn mong muốn thông qua bộ sách này mở rộng cách tư duy, nhìn nhận về tôn giáo.

Trong The Way, nhóm biên soạn The Wanderer đã sử dụng những thuật ngữ mang tính phổ quát, dễ dàng tiếp cận với đông đảo bạn đọc. Mỗi tập sách mang ý nghĩa tích cực, hàm chứa triết lý nhân sinh từ các tôn giáo phổ biến ở Việt Nam.

Đó là những câu chuyện đầy ý nghĩa về đạo làm người được sưu tầm từ các tác phẩm Cốt nhục của Thiền (Zen Flesh Zen Bones) do tác giả Paul Reps & Nyogen Senzaki tổng hợp; Tuyển tập truyện rất ngắn (A Collection of Very Short Stories) do tác giả Thích Nhật Từ biên soạn; Chuyện tiền thân Đức Phật Thích Ca (Shakyamuni Buddha, Previous Life Stories) của nhiều tác giả Ấn Độ…

Dù có theo tôn giáo hay không, bạn hãy để tâm hồn rộng mở và cố gắng rèn luyện theo những giá trị sống tốt trên bước đường “đạo làm người”.

Phần minh họa của cuốn sách. Ảnh: Zenbooks.

The Way có nội dung song ngữ Anh - Việt, gồm 5 cuốn với những chủ đề khác nhau trong cuộc sống: The way to Give Generously, The way to Move ForWard, The way to Be Thankful, The way to Encourage Others, The way to Show Compassion.

Vốn từ vựng học tưởng chừng khô khan, phức tạp giờ đây được tiếp cận theo hướng đơn giản, mới mẻ, phù hợp cả những bạn “học đâu quên đó” hay những người có lịch trình bận rộn.

Mỗi ngày chỉ cần dành thời gian 15-30 phút, vừa học tiếng Anh, vừa chiêm nghiệm chính mình thông qua những câu chuyện đầy yêu thương.

Mỗi câu chuyện trong sách đều chứa đựng thông điệp sâu sắc và ý nghĩa về cuộc sống với cốt lõi là những câu nói châm ngôn, điển tích tôn giáo truyền cảm hứng.

Đó là những câu chuyện về việc theo đuổi ước mơ, lòng kiên trì, giá trị của sự im lặng từ bài học của Đức Phật. Bài học về lòng yêu thương, vượt lên những thất bại, sống đúng bản chất của mình, có thể chạm đến trái tim người đọc.

Nội dung trình bày trực quan, sinh động. Mỗi câu chuyện ngắn kèm vốn từ vựng mới, được bôi đậm và diễn nghĩa chi tiết. Tất cả đều thể hiện sự tinh tế, tâm huyết của nhóm biên soạn. Cho dù có bao nhiêu nỗi âu lo và sự bất an xuất hiện, hãy dành thời gian sống chậm lại, vừa học tiếng Anh, vừa suy ngẫm những giá trị tích cực từ bộ sách.

Sách do Zenbooks và NXB Đà Nẵng thực hiện.