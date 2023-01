Bộ sách dạy trẻ bảo vệ sự an toàn của bản thân

Bộ sách "15 Bí kíp giúp tớ an toàn" giúp trẻ có kiến thức tự bảo vệ an toàn của bản thân trước các vấn đề như bắt nạt, bạo lực học đường, đuối nước, thiên tai...

15 Bí kíp giúp tớ an toàn là bộ sách giúp trẻ tự bảo vệ an toàn của bản thân. Ảnh: Empowered Parents.

15 Bí kíp giúp tớ an toàn là bộ sách bao gồm 7 cuốn sách khác nhau dành cho trẻ từ 6-11 tuổi. Mỗi cuốn sách đề cập đến những kiến thức về cách giúp trẻ phòng tránh bắt nạt, bạo lực học đường, đuối nước, thiên tai, sử dụng Internet, xâm hại...

Theo đó, ở cuốn 15 Bí kíp giúp tớ an toàn - Cẩm nang phòng tránh bắt nạt và bạo lực học đường, tác giả Nguyễn Hương Linh đã cung cấp cho trẻ một số kiến thức cơ bản để nhận diện các hình thức bắt nạt có thể xảy ra; tác hại của hành vi bắt nạt; và cách ứng phó khi trẻ gặp phải các tình huống bắt nạt, bạo lực học đường.

Tác giả Nguyễn Hương Linh cũng là người viết nên cuốn sách 15 Bí kíp giúp tớ an toàn - Cẩm nang phòng tránh xâm hại trẻ em. Trong sách này, tác giả đã cung cấp cho trẻ những bí kíp nhận biết các tình huống nguy hiểm và cách trẻ tự bảo vệ bản thân, phòng tránh xâm hại, bắt cóc, bạo lực học đường. Ngoài ra, trẻ cũng sẽ tìm thấy cách để đảm bảo an toàn khi ở nhà một mình hoặc khi đi ra ngoài.

Cuốn sách thứ 3 của bộ sách là 15 bí kíp giúp tớ an toàn: Cẩm nang phòng tránh tai nạn thương tích. Tác giả Nguyễn Hương Linh và Dương Thùy Ly đã trình bày trong sách các thông tin giúp trẻ phòng tránh thương tích có thể xảy ra ở nhà, khi ra ngoài hoặc ở trường học. Các tác giả cũng đưa ra lời khuyên để trẻ có thể xử lý khi xảy ra thương tích và một số cách sơ cứu cơ bản trong các tình huống khẩn cấp...

Tiếp nối bộ sách là cuốn 15 bí kíp giúp tớ an toàn - Cẩm nang phòng tránh đuối nước của ThS.BS Nguyễn Trọng An.

Trong sách, ThS.BS Nguyễn Trọng An đã hướng dẫn trẻ nhận diện các nguy cơ gây đuối nước, cách để trẻ tự trang bị những kỹ năng tự cứu khi bị đuối nước (tập thở, tập nổi, tập đứng nước, tập bơi ếch, xử lý khi bị chuột rút).

Bên cạnh đó, thông qua kiến thức của sách, trẻ có thể học cách lượng sức để cứu đuối và kỹ năng xử lý khi gặp tình huống đuối nước.

ThS.BS Nguyễn Trọng An cũng là tác giả của sách 15 Bí kíp giúp tớ an toàn - Cẩm nang an toàn chung cư. Trong cuốn sách này, tác giả đã đưa ra 15 bí kíp giúp trẻ nhận diện các nguy cơ ở môi trường chung cư; đồng thời trang bị cho trẻ các kỹ năng an toàn tại khu vực ban công, cửa sổ; và nắm vững các quy tắc an toàn khi đi thang máy, các kỹ năng phòng tránh cháy nổ.

Ở cuốn sách 15 Bí kíp giúp tớ an toàn - Cẩm nang sử dụng Internet an toàn và hiệu quả (dành cho trẻ em), các tác giả Hoàng Anh, Hồng Ánh, Thu Thuỷ đã chỉ ra cho trẻ cách phát huy những lợi thế của Internet; và cách trẻ sử dụng các thiết bị nối mạng Internet sao cho an toàn. Đọc sách, trẻ còn tìm được giải pháp để đối phó với những tình huống lừa đảo và tiêu cực trên mạng xã hội và Internet.

Đối với cuốn sách 15 Bí kíp giúp tớ an toàn - Cẩm nang phòng tránh thiên tai, tác giả Nguyễn Thị Thanh Thủy lại cung cấp những kiến thức, kĩ năng cần thiết để trẻ nhận biết dấu hiệu và chủ động phòng chống hoặc tránh trước các hiện tượng thiên tai xảy ra trong cuộc sống thường ngày như lũ lụt, sạt lở đất, sét, rét hại, nắng nóng.