Bỏ phố về quê, chàng trai trồng hoa hồng thu hàng trăm triệu mỗi tháng

Anh cho biết những loại hồng có bông quá to và loại bông quá bé, yếu thường không hợp để làm bonsai. Đặc biệt, để cây bonsai đẹp cũng cần phải chọn giống có thể ra nụ, nở hoa ở cành ngắn. Theo kinh nghiệm của anh, ba giống hoa hồng phù hợp để làm hoa hồng bonsai bao gồm giống Our Lady of Guadalupe, hồng trứng Margo Koster (màu hồng, cam, đỏ) và giống cành ngắn tiêu biểu như hồng trứng xanh.