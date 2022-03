Bộ phim vượt lên dẫn đầu dự đoán thắng Oscar 2022

Trái với tình hình trước đó, "CODA" bất ngờ dẫn đầu trong dự đoán chiến thắng hạng mục Phim xuất sắc, vượt qua "The Power of the Dog" tại Oscar lần thứ 94.

Trước giờ trao giải, CODA (Giai điệu hạnh phúc) vươn lên thành ứng cử viên cho hạng phim xuất sắc tại Oscar 2022.

Phim hay nhất và đạo diễn xuất sắc

Trong các giải thưởng tiền Oscar, The Power of the Dog trở thành ngôi sao sáng khi liên tục chiến hạng mục Phim hay nhất, bao gồm Critics' Choice Awards, Quả cầu Vàng và cả BAFTA (giải Oscar của vương quốc Anh)...

Tuy nhiên, càng gần đến ngày trao giải, mọi dự đoán về hạng mục cao nhất của giải Oscar đều nghiêng về CODA (Giai điệu con tim). Bộ phim tình cảm/tâm lý diễn ra trong một gia đình người khiếm thính, nhân vật trung tâm là con gái Ruby Rossi (Emilia Jones) được sinh ra và có khả năng nghe như người bình thường, từ đó cô trở thành "thông dịch viên" cho bố mẹ mình.

CODA có cùng chủ đề với Sound of Metal nhưng mang màu sắc nhẹ nhàng hơn. Đây là phiên bản làm lại từ phim Pháp La Famille Bélier (2014). Cái tên CODA là viết tắt của "child of deaf adults", ý chỉ đứa trẻ được nuôi dạy bởi cha mẹ là người khiếm thính.

Chủ đề gia đình chưa bao giờ cũ tại Hollywood, tuy vậy điều khiến CODA trở nên đặc biệt khi khai thác những gia đình có khiếm khuyết thường hiếm được đưa lên màn ảnh rộng tại Mỹ một cách nhẹ nhàng, ít bi lụy và đem đến nguồn năng lượng tích cực cho người xem. Chính vì vậy, phim được xem là chú ngựa ô của mùa giải năm nay. Những tờ báo lớn như LA Times, New York Post, Vanity Fair… đều đặt niềm tin vào CODA.

CODA đang có nhiều lợi thế hơn ở hạng Phim xuất sắc nhất.

Trong các đề cử phim xuất sắc, ngoài The Power of the Dog và CODA đua nhau về đích. Những bộ phim còn lại đa phần đều đã hụt hơi. Một ứng cử viên khác là Drive My Car đến từ điện ảnh Nhật Bản cũng nhận được nhiều sự chú ý. Sau màn lên đỉnh của Parasite vào mùa giải năm 2020, những tác phẩm mang màu sắc châu Á có nhiều cơ hội hơn nhưng vẫn chưa đủ mạnh để cạnh tranh, đơn cử là trường hợp của Minari hồi năm ngoái.

Nữ đạo diễn người New Zealand - Jane Campion dường như không có đối thủ khi gom trọn gần như mọi giải thưởng cho vai trò đạo diễn của The Power of the Dog, từ Critics' Choice Awards, Quả cầu Vàng cho đến cả BAFTA. Ryusuke Hamaguchi (Drive My Car) và Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza) được nhắm cho các ứng cử viên sáng giá nhưng có vẻ sẽ không tạo được bất ngờ.

Nữ đạo diễn Jane Campion cầm chắc tượng vàng Oscar cho Đạo diễn xuất sắc.

Các hạng mục về diễn xuất

Will Smith đứng đầu dự đoán giành tượng vàng hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc cho vai diễn trong King Richard sau khi chiến thắng tại các giải thưởng lớn tiền Oscar.

Tuy nhiên, nhiều nhà chuyên môn cho rằng Benedict Cumberbatch và Andrew Garfield có thể giành chiến thắng, bởi màn diễn xuất không thể xuất sắc hơn trong The Power of the Dog và Tick, Tick … Boom!.

Còn Javier Bardem và Denzel Washington là hai cái tên lớn được đưa vào danh sách nhưng khó chiến thắng.

Liệu Will Smith có tiếp tục xuất sắc giành tượng vàng khi các đối thủ của mình đều quá mạnh.

Hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc được xem là có cuộc ganh đua gay gắt nhất. Vị trí số một được đa số báo chí và giới chuyên môn lựa chọn là Jessica Chastain cho vai diễn trong The Eyes of Tammy Faye. Tuy nhiên, Jessica Chastain vẫn chưa an tâm yên vị chờ nhận giải khi các ứng viên còn lại đều khiến giới phê bình lẫn truyền thông tranh cãi kịch liệt.

Penélope Cruz trong Parallel Mothers và Kristen Stewart trong Spencer đều đang rất sung sức. Đặc biệt, Kristen Stewart gây được cảm tình đặc biệt khi lột xác về diễn xuất với vai diễn nhiều tranh cãi là công nương Diana.

Hạng mục khó đoán nhất năm nay: Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Liên tục chiến thắng tại các giải tiền Oscar, Ariana DeBose nắm chắc tuyệt đối tượng vàng tại hạng mục Nữ diễn viên phụ cho vai diễn trong phim nhạc kịch West Side Story do đạo diễn Steven Spielberg thực hiện, dù phải cạnh tranh với nhiều tên tuổi lớn là Kirsten Dunst, Aunjanue Ellis và Judi Dench.

Tuy nhiên, theo truyền thống các năm trước, đây được xem là hạng mục dễ đoán nhất, người chiến thắng được mặc định nếu đã càn quét các giải thưởng trước đó.

Tương tự, hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc dễ dàng về tay Troy Kotsur, nam diễn viên khiếm thính với màn trình diễn tuyệt vời, đầy thuyết phục, để lại nhiều ấn tượng và cảm xúc trong CODA.

Troy Kotsur và Ariana DeBose luôn cùng nhau giành giải tại hạng mục Diễn viên phụ tại các giải thưởng và Oscar cũng sẽ không ngoại lệ.