Bộ phim truyền hình đắt đỏ nhất thế giới

Khoản đầu tư mới được tiết lộ biến phiên bản truyền hình “The Lord of the Rings” thành series đắt đỏ nhất từng được sản xuất.

The Hollywood Reporter đưa tin Amazon sẽ chi khoảng 465 triệu USD để sản xuất mùa đầu tiên của series truyền hình The Lord of the Rings. Khoản tiền trên vượt xa chi phí ước tính ban đầu của nhà sản xuất.

Kinh phí chưa từng có

Amazon từng công bố sẽ đầu tư 500 triệu USD để sản xuất các mùa của series phim giả tưởng về thế giới Trung Địa do J. R. R. Tolkien sáng tạo. Bản thân con số 500 triệu USD đã là rất cao so với mặt bằng chung.

Bộ ba Lord of the Rings của Peter Jackson là một trong những kiệt tác điện ảnh của thế kỷ XXI.

Tờ Morning Report dẫn lời ông Stuart Nash, Bộ trưởng bộ Phát triển kinh tế và du lịch New Zealand: “Amazon sẽ chi khoảng 465 triệu USD cho một mùa phim The Lord of the Rings. Đây là điều khó tin, thực sự vậy… The Lord of the Rings sẽ là TV series có quy mô đầu tư lớn nhất lịch sử”.

Trong một văn bản chính thức mới được chính quyền New Zealand công bố, nhà chức trách xác nhận hãng phim đã lên kế hoạch quay năm mùa của bom tấn truyền hình The Lord of the Rings tại quốc gia này. Bên cạnh đó, tiềm năng về một series ngoại truyện chưa chính thức của loạt phim cũng hoàn toàn khả thi.

Tuy nhiên, con số 465 triệu USD Amazon chi ra có thể bao gồm nhiều đầu mục hơn chi phí sản xuất mùa đầu tiên của series. Số tiền có thể bao gồm cả phí bản quyền (rơi vào khoảng 250 triệu USD ) và chi phí ban đầu để xây dựng bối cảnh, phục trang và đạo cụ - sẽ không cần đầu tư lại trong các mùa sau.

Amazon thực hiện bản truyên hình The Lord of the Rings trong nỗ lực cạnh tranh với sự bành trướng của vũ trụ Game of Thrones từ HBO.

Sự đầu tư mạnh tay của Amazon cũng đi cùng khoản hoàn thuế không nhỏ khoảng 114 triệu USD . Đây là chủ đề đang gây tranh cãi tại New Zealand, bởi nó không khác gì chính phủ nước này đang chi cả trăm triệu USD để hỗ trợ dự án phim của Amazon.

Rủi ro lớn

Tờ Stuff đưa tin kho bạc New Zealand gắn nhãn dự án truyền hình The Lord of the Rings là “rủi ro tài chính đáng kể”. Trước mắt, không có cơ sở nào thống kê được chính xác số tiền Amazon sẽ chi cho dự án. Điều này đồng nghĩa khoản hoàn thuế mà chính phủ New Zealand phải trả vẫn trong tình trạng chưa xác định.

Tuy nhiên, mặt tích cực là dự án The Lord of the Rings hứa hẹn sẽ kích cầu tiêu dùng tại New Zealand. Trước mắt, trong thời gian lưu lại New Zealand quay phim, ê-kíp sẽ phải sử dụng các dịch vụ do địa phương cung cấp. Bên cạnh đó, doanh thu du lịch đến từ người hâm mộ The Lord of the Rings cũng được kỳ vọng sẽ khỏa lấp thiệt hại từ khoản hoàn thuế.

Amazon triển khai dự án phim truyền hình The Lord of the Rings từ năm 2017. Thống kê ban đầu dự đoán bộ phim sẽ là tác phẩm truyền hình đầu tiên trong lịch sử cán mốc 1 tỷ USD tổng chi phí sản xuất.

Phiên bản truyền hình của Lord of the Rings khai thác các sự kiện xảy ra hàng nghìn năm tại Trung Địa trước The Hobbit. Phim quy tụ dàn diễn viên gồm nhiều gương mặt quen thuộc như Robert Aramayo (Game of Thrones), Owain Arthur (Kingdom), Nazanin Boniadi (Counterpart), Ismael Cruz Cordova (The Catch), Ismael Cruz Cordova (Ray Donovan), Joseph Mawle (Game of Thrones)…