Bộ phim truyền cảm hứng cho loạt ‘Fast & Furious’

Đạo diễn Justin Lin tiết lộ nguồn cảm hứng đã giúp anh xây dựng các phần phim thuộc thương hiệu “Fast & Furious”.

Ngày 21/5, đạo diễn Justin Lin đã có cuộc phỏng vấn trực tuyến với Entertainment Weekly xoay quanh bộ phim Fast & Furisous 9 sắp ra mắt. Anh là vị đạo diễn đứng sau thành công của phần phim thứ 4, 5, 6 và 9 của thương hiệu tốc độ Fast & Furious.

Đạo diễn Justin Lin và hai ngôi sao Paul Walker và Vin Diesel tại thảm đỏ sự kiện. Ảnh: Getty Images.

Trong chương trình, Lin đã chia sẻ về tác phẩm truyền cảm hứng cho mình xây dựng nên thế giới trong Fast & Furious. Anh hồi tưởng: “The Golden Girls là một trong những nguồn cảm hứng tạo nên Fast & Furious.

Khi còn nhỏ, tôi rất thích The Golden Girls. Mỗi đêm thứ bảy, trên truyền hình sẽ chiếu liền ba series The Golden Girls, Empty Nest và Nurses. Và rồi họ sáng tạo ra sự kiện Đêm thứ bảy bão tố. Nội dung các tập phim chiếu trong đêm đó được xâu chuỗi bằng một cơn bão".

"Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra tất cả nhân vật đều tồn tại trong cùng một vũ trụ. Đó là nguồn cảm hứng để tôi viết nên kịch bản của Fast Five (2011). Chúng tôi đưa tất cả nhân vật từng xuất hiện trong Fast & Furious vào một phim và họ tồn tại chung một vũ trụ. Đó là mối liên kết The Golden Girls”, Justin Lin chia sẻ.

Hình ảnh các nữ diễn viên chính trong series phim The Golden Girls. Ảnh: NBC.

The Golden Girls là series sitcom của Mỹ do Susan Harris sáng tạo, phát sóng từ năm 1985 tới 1992. Series dài 180 tập, chia thành 7 mùa. Thành công của The Golden Girls tạo tiền đề cho sự ra đời của hai series ngoại truyện Empty Nest và Nurses.

Đêm thứ bảy bão tố (Hurricane Saturday) là sự kiện được tổ chức trên truyền hình vào ngày 9/11/1991. Đây là chương trình dài hai tiếng, chiếu liên tiếp tập mới nhất của các series The Golden Girls, Empty Nest và Nurses. Nội dung ba tập phim đều xoay quanh một cơn bão giả tưởng quét qua Miami, Florida.