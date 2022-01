Bộ phim tạo ám ảnh nhất năm 2021

"Titane" khiến khán giả và giới phê bình bất ngờ với nhiều tình tiết gây sốc. Đạo diễn Julia Ducournau cho rằng cô không quan tâm, thậm chí vui khi bộ phim được bàn tán.

“Tôi thực sự chỉ muốn làm khán giả thấy yêu đời. Mục tiêu chính của tôi là làm người xem cảm nhận được nỗi đau nhân vật đã trải qua. Người ta sẽ không biết thế nào là yêu nếu chưa trải nghiệm. Tôi xem đây là thử thách trong cuộc đời làm đạo diễn”.

Đạo diễn người Pháp Julia Ducournau nói về lý do thực hiện Titane, bộ phim thắng giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes và được xem là tác phẩm gây sốc nhất năm 2021.

Theo SCMP, Ducournau không giống Richard Curtis, nhà làm phim đứng sau những tác phẩm kinh điển về thể loại lãng mạn như Love Actually và Notting Hill. Tác phẩm điện ảnh của cô gắn với sự cực đoan như đổ máu, kinh dị, khỏa thân, hài đen. Cô kết hợp những thứ đó và biến tác phẩm của mình thành bộ phim gây sốc với nhiều chuyên gia và khán giả.

Bộ phim với nhiều tình tiết khó ngờ

Ducournau bắt đầu sự nghiệp đạo diễn điện ảnh vào năm 2016 với Raw. Bộ phim gây sốc không khác gì Titane khi kể về chuyện người phụ nữ thôi thúc bản thân ăn thịt đồng loại. Sự chú ý của giới phê bình thúc đẩy đạo diễn người Pháp tiếp tục làm những tác phẩm kinh dị.

Titane có sự tham gia của diễn viên mới nổi Agathe Rousselle. Cô đóng vai Alexia, người phụ nữ có khuynh hướng bạo lực và có sức hút mãnh liệt với những chiếc xe hơi. Cô gặp chứng muốn thể hiện dục vọng với xe hơi sau tai nạn ôtô từ nhỏ. Việc đó thúc đẩy cô nhận việc ở triển lãm xe, trở thành vũ công nhớt nhát, lướt qua những chiếc ôtô trước ánh nhìn của đàn ông.

Những lúc ở một mình, Alexia chui vào bên trong xe, tự làm mình thỏa mãn. Đây được xem là một trong những cảnh quan hệ tình dục kỳ lạ nhất từng xuất hiện trên màn ảnh. Ngay cả Ducournau cũng thừa nhận đây là bộ phim khó tin nhất mà cô thực hiện. “Thông thường chúng ta xem cảnh quan hệ tình dục giữa người với người. Alexia trong phim quan hệ với xe hơi”, đạo diễn nói.

Titane có nhiều phân đoạn ám ảnh. Ảnh: Kazak Productions.

Khoảnh khắc Alexia thỏa mãn với xe hơi chỉ là một trong những cảnh gây sốc của phim. Titane còn có cảnh cô giết người tình một đêm, bạn cùng phòng. Những cảnh quay được SCMP gọi là “trò hề” điện ảnh.

Trong một phân cảnh khác, Alexia cải trang thành nam để trốn tránh cảnh sát. Cô vượt qua nhiều con đường với lính cứu hỏa (do ngôi sao kỳ cựu người Pháp Vincent Lindon đảm nhận), người có con trai Adrien mất tích từ 10 năm trước.

Từ việc tiêm steroid, vị cảnh sát muốn làm đau bản thân từ thể xác đến tinh thần để quên đi quá khứ. Tuy nhiên, trong bước ngoặt kỳ lạ của phim, người này chấp nhận Alexia là con trai đã trưởng thành của mình. SCMP đánh giá đây là tình yêu được liên kết một cách miễn cưỡng mà đạo diễn Ducournau muốn khán giả cảm nhận.

“Tôi có thể hiểu việc này khó chấp nhận với một số người. Nhưng với tôi, thành thật mà nói, đây là chủ đề khá nhẹ nhàng rồi. Hai người quyết bù đắp tình thương bằng cách xem nhau là tất cả, bất kể những lời nói dối họ đã nói khi gặp nhau”, đạo diễn nói.

Khi thực hiện nhân vật không rõ ràng về giới tính Alexia/Adrien, bộ phim khiến nhiều người đặt câu hỏi giới tính thực sự của nhân vật là gì. Đạo diễn Ducournau cho rằng điều đó không quan trọng.

“Cố gắng xác định giới tính của ai đó là điều vô nghĩa. Giới tính không bao giờ xác định chúng ta là ai và người mà bạn muốn trở thành trong tương lai. Chúng ta hãy là chính mình và xây dựng bản thân thành người muốn trở thành. Giới tính không liên quan và không đủ để xác định con người”, cô nói.

Tương lai của các nữ đạo diễn và tác phẩm gây sốc

Tháng 7/2021, Titane vượt qua mọi khó khăn, cơn bão truyền thông, sự khó hiểu của người hâm mộ để giành giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes. Thành công này giúp Ducournau trở thành người phụ nữ thứ hai - sau Jane Campion với phim The Piano (1993) - mang về giải thưởng cao nhất của liên hoan phim.

Trong nhiều năm, các tác phẩm có phần cực đoan không giành được giải thưởng Cành cọ vàng, kể từ Pulp Fiction (1994) của Quentin Tarantino. Chiến thắng của Ducournau đến chỉ ba tháng sau Chloé Zhao trở thành người phụ nữ châu Á đầu tiên giành giải Oscar hạng mục Đạo diễn xuất sắc. 2021 được xem là năm thành công, khởi đầu mới của những phụ nữ làm việc trong lĩnh vực phim ảnh.

“Tôi nghĩ năm nay sẽ là bước đệm. Chúng ta không có cơ hội nhìn lại quá khứ. Tôi không biết liệu ngày sau sự bình đẳng có được tiếp tục hay không. Song, những chiến thắng này có thể trở thành cuộc tranh luận để chúng ta cố gắng”, nữ đạo diễn nói.

Đạo diễn Julia Ducournau (giữa) và nữ diễn viên Agathe Rousselle nhận giải thưởng Cành cọ vàng cho Titane. Ảnh: BGR.

Cô đồng thời cho rằng việc trao quyền cho những người phụ nữ trong lĩnh vực phim ảnh trỗi dậy mạnh mẽ trong năm nay. Bằng cách nào đó, họ không còn im lặng, bị bỏ lại hay chịu sự lấn át của nam giới.

Trong khi Ducournau nói cô thận trọng, chừng mực đánh giá, thực tế là chúng ta có quyền lạc quan về tương lai của những bộ phim do phụ nữ chỉ đạo. Từ khi Titane được đánh giá cao, hàng loạt tác phẩm như phim về ma cà rồng Trouble Every Day của Claire Denis, Martyrs của Pascal Laugier, gần đây hơn là Climax của Gaspar Noé - tác phẩm khám phá những góc tối của con người... xuất hiện ngày một nhiều. Những bộ phim này có nội dung khác xa tác phẩm truyền thống mà điện ảnh Pháp từng sản xuất.

“Tôi nghĩ ngày nay ý tưởng về sự nâng cao trong thể loại đang tiếp cận điện ảnh Pháp. Điều này được áp dụng nhiều trước đó tại Hollywood, có thể kể đến những bộ phim kinh dị thiên về cảm xúc như Hereditary, The Witch và Get Out. Trước đây, kinh dị được cho là dành riêng người nghiện máu me. Giờ đây phạm vi khán giả đang mở rộng. Tôi nghĩ rằng giải Cành cọ vàng của Titane có thể giúp ích việc này”, cô nói thêm.

Khi phát hành tại Mỹ, Titane trở thành bộ phim Pháp thứ tư vượt qua ngưỡng 1 triệu USD tại phòng vé trong 5 năm qua. Đây cũng là tác phẩm đại diện cho điện ảnh Pháp tranh giải Oscar năm nay.

Song, tại quê hương, Titane bị nhiều nhà phê bình “quẳng vào thùng rác”. Hai chuyên gia nổi tiếng Julien Gester và Didier Péron của Liberation xếp hạng bộ phim đạt 0 sao khi Titane xuất hiện tại LHP Cannes.

“Tôi không ngạc nhiên về điều này. Một bộ phim ra đời đều có hai thái cực, làm gì có ai hài lòng hoàn toàn”, đạo diễn 39 tuổi nói.

Với hành trình từ bị phản ứng đến giải thưởng Cành cọ vàng, Ducournau cho rằng cô không quan tâm những phản ứng tiêu cực về Titane. Nữ đạo diễn hoan nghênh những lời bàn tán về bộ phim, thậm chí muốn tạo ra nhiều hơn tác phẩm gây tranh luận.

“Đối với tôi, điều tuyệt vời nhất là thấy mọi người bàn tán về ý nghĩa bộ phim. Nghe mọi người tranh luận về Titane, tôi rất vui. Tôi nghĩ đây là tác phẩm hay dành cho những ai muốn ra rạp”, cô nói thêm.