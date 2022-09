Bộ phim 'siêu anh hùng đương đại' trong tiểu thuyết của Tom Hanks

Đây là tác phẩm hài hước, cảm động và kích thích tư duy tuyệt vời, đồng thời ghi lại những thay đổi trong nước Mỹ và văn hóa Mỹ kể từ sau Thế chiến thứ hai.

Hanks đã chia sẻ những trải nghiệm làm phim, diễn xuất của ông trong tác phẩm mới này. Ảnh: Columbia Pictures.

Cuốn tiểu thuyết này là tác phẩm thứ hai của Hanks khi dấn thân vào con đường sáng tác văn học. Trước đó, Hanks đã ra mắt một tuyển tập truyện ngắn vào năm 2017.

Với tên gọi The Making of Another Motion Picture Masterpiece, tác phẩm này được nhà xuất bản Penguin Randon House đánh giá là câu chuyện “rất tham vọng” về việc làm phim.

Cuốn sách này sẽ kể về quá trình cho ra đời một bộ phim hành động siêu anh hùng, quy tụ nhiều ngôi sao, trị giá hàng triệu đô la và được truyền cảm hứng từ những cuốn truyện tranh rất nhỏ bé.

Theo đánh giá của Penguin Random House, đây là tác phẩm hài hước, cảm động và kích thích tư duy tuyệt vời, đồng thời ghi lại những thay đổi trong nước Mỹ và văn hóa Mỹ kể từ sau Thế chiến thứ hai.

Những nhân vật trong tác phẩm được kết nối với nhau xuyên suốt 80 năm, được khắc họa đa dạng về tính cách và theo từng lát cắt thời gian. Đầu tiên, câu chuyện diễn ra vào năm 1947 khi một người lính trở về từ chiến tranh và gặp gỡ người cháu 5 tuổi có năng khiếu nghệ thuật. Tiếp sau đó mạch truyện chuyển tới năm 1970 khi cậu bé khi trưởng thành đã viết nên những cuốn truyện tranh khắc họa người chú anh hùng của mình.

Và bối cảnh hiện đại đã được triển khai khi một đạo diễn thành công về mặt thương mại, đầy cảm hứng sáng tạo nhưng cũng tương đối lập dị phát hiện ra cuốn truyện tranh từ nhiều năm trước và quyết định biến nó thành bộ phim siêu anh hùng đương đại. Quá trình làm phim cũng được khắc họa sinh động với sự xuất hiện của một ngôi sao điện ảnh hào hoa đang lên và cả một trợ lý sản xuất không mệt mỏi.

Penguin Random House (PRH) dự kiến ​​ra mắt cuốn tiểu thuyết này ở cả Anh và Mỹ vào ngày 9 tháng 5 năm 2023. Ảnh: PRH.

Chia sẻ về tác phẩm mới này, Hanks, người đã giành được giải Oscar cho nam diễn viên chính xuất sắc trong Philadelphia và Forrest Gump cho biết: “Việc làm phim rất vất vả và diễn ra trong một khoảng thời gian rất dài. Trong đó sẽ có rất nhiều khoảnh khắc vui vẻ cũng như mang lại nhiều trải nghiệm của bản thân. Đó là công việc tuyệt nhất trên thế giới và là công việc khó khăn nhất mà tôi biết”.

Bà Ailah Ahmed, Giám đốc xuất bản tại Hutchinson Heinemann, chi nhánh thuộc PRH đang phụ trách xuất bản cuốn sách của Hanks ở Anh, chia sẻ rằng việc đưa cuốn tiểu thuyết này của Hanks đến với công chúng là “một ước mơ đã trở thành hiện thực của một nhà xuất bản”.

“Thực tế là ông ấy đã viết nên một sử thi về những người bình thường trong một thế giới khá phi thường. Và thế giới đó cũng đầy suy tư, sâu sắc và rất thú vị”, bà Ailah Ahmed nói thêm.

Trước đó, tuyển tập truyện ngắn Uncommon Type của Hanks, tập trung vào niềm yêu thích của ông đối với máy đánh chữ cổ điển đã bán được 234.000 bản ở Anh, theo số liệu từ PRH.