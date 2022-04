Bộ phim quy tụ dàn diễn viên hàng đầu

"Our Blues" quy tụ dàn diễn viên hàng đầu Hàn Quốc. Bộ phim kể về cuộc đời và tình yêu của người dân sinh sống trên đảo Jeju.

Ngày 9/4, bộ phim truyền hình hài lãng mạn Our Blues chính thức lên sóng. Theo Nielsen Korea, Our Blues khởi đầu với mức rating trung bình toàn quốc là 7,324%, nắm giữ kỷ lục tác phẩm phim truyền hình có tỷ suất người xem tập 1 cao nhất trong năm tính tới thời điểm hiện tại.

Ngay từ khi công bố dự án, Our Blues đã trở thành chủ đề nóng nhờ sự xuất hiện của những tên tuổi hàng đầu ngành giải trí Hàn Quốc - Lee Byung Hun, Cha Seung Won, Han Ji Min, Kim Woo Bin, Lee Jung Eun, Uhm Jung Hwa và Shin Min Ah.

Our Blues đánh dấu sự trở lại của Lee Byung Hun trên màn ảnh nhỏ Hàn với vai trò diễn viên chính kể từ Mr. Sunshine lên sóng năm 2018. Bộ phim thu hút sự chú ý khi đây là tác phẩm tiếp theo Shin Min Ah tham gia sau thành công của Hometown Cha-Cha-Cha. Đặc biệt, Our Blues trở thành dự án đầu tiên Kim Woo Bin đảm nhận sau 5 năm anh tạm dừng đóng phim để chữa trị căn bệnh ung thư vòm họng.

Lấy bối cảnh hòn đảo Jeju, tác phẩm tập trung khai thác câu chuyện tình yêu với nhiều dư vị ngọt ngào, đắng cay cùng cuộc sống thăng trầm của người dân sinh sống nơi đây.

Our Blues kể về cuộc sống của những người sinh sống trên đảo Jeju. Ảnh: tvN.

Câu chuyện đời sống đầy thực tế

Tập 1 và 2 của Our Blues tập trung thể hiện cuộc sống khó khăn, gian khổ của các nhân vật, với trọng tâm xoay quanh hai người bạn cùng lớp Choi Han Soo (Cha Seung Won thủ vai) và Jung Eun Hee (Lee Jung Eun thủ vai).

Choi Han Soo chuyển tới Jeju khi anh đang vất vả trang trải cuộc sống dưới vai trò trụ cột gia đình. Với mong muốn tích góp đủ tiền hỗ trợ con gái sang Mỹ du học golf, anh nỗ lực chạy vạy khắp nơi, thậm chí bán đi căn nhà của mình. Tuy nhiên, như vậy vẫn chưa đủ.

Mọi người trong nhà đều phản đối gay gắt quyết định của anh. Họ cho rằng việc phải sống khổ sở chỉ để chi trả tiền cho con gái học golf là quá phi lý. Trước hoàn cảnh kinh tế thiếu thốn của Han Soo, vợ anh dần cảm thấy bất lực và muốn bỏ cuộc.

Tại Jeju, Han Soo tình cờ gặp lại Jung Eun Hee. Anh chính là mối tình đầu thời trung học của cô.

Han Soo không khỏi ghen tỵ với Eun Hee. Dù cùng xuất thân từ gia cảnh nghèo khó, Eun Hee nay đã gặt hái thành công dưới vai trò chủ cửa hàng cá sống, sở hữu nhiều bất động sản, khác với hoàn cảnh phải vay mượn tiền bạc nay đây mai đó của anh. Anh dự định tiếp cận cô vì mục đích tài chính. Về phía Eun Hee, trái tim cô rung động trước sự xuất hiện của mối tình đầu, người mang đến làn gió mới cho cuộc sống bộn bề của cô.

Dù đã sống một cách chăm chỉ xuyên suốt 50 năm qua, thực tế, Han Soo và Eun Hee vẫn phải gồng gánh trên vai nhiều áp lực, khó khăn của cuộc sống. Eun Hee - người tưởng chừng có được cuộc đời hạnh phúc, không ưu phiền khi gian hàng cá đem lại cho cô doanh thu 2,3 tỷ won (khoảng 1,9 triệu USD ) mỗi năm - đã dành 20 giờ mỗi ngày ở chợ cá xuyên suốt tuổi trẻ của mình để hỗ trợ gia đình.

Cô thậm chí chẳng thể kết hôn vì quá bận rộn làm việc. "Tôi sợ gia đình mình bị bỏ lại trong cuộc sống này, nhưng cuộc đời của tôi cũng sắp kết thúc rồi", Eun Hee nói.

Có thể nói cơ hội gặp lại người bạn cũ đến với cả hai như món quà giữa cuộc sống vất vả hàng ngày. Dù có nhiều cảm xúc khác nhau đan xen, với một bên là gánh nặng tài chính, một bên là rung động trong tình yêu, khoảnh khắc Han Soo và Eun Hee mỉm cười khi cùng nhớ lại kỷ niệm thời đi học đã đem lại cảm giác ấm áp cho người xem.

Câu chuyện của Han Soo và Eun Hee khiến nhiều khán giả đồng cảm. Ảnh: tvN.

Người xem thể hiện sự đồng cảm với các câu thoại như "trái tim tôi ngập tràn hương vị cay đắng của cuộc sống" và "việc trông tôi như một người trung niên đang kiệt quệ vì cuộc sống khiến tôi rơm rớm nước mắt".

"Mối quan hệ giữa Eun Hee và Han Soo gần gũi với thực tại tới mức người ta vô thức quên đi nam diễn viên Cha Seung Won và nữ diễn viên Lee Jung Eun", Sports Chosun nhận xét.

Bối cảnh nhân vật đa dạng, gần gũi

Xuất hiện trong Our Blues là những con người rất đỗi bình thường mà khán giả dễ dàng bắt gặp trong cuộc sống thường ngày.

Jung Eun Hee là bạn của Go Mi Ran (Uhm Jung Hwa thủ vai). Vì quá chán nản với cuộc sống bộn bề trên đất liền, cô dự định quay lại Jeju.

Han Ji Min vào vai Lee Young Ok, một trong số haenyeo (từ chỉ nữ thợ lặn thu hoạch hải sản và rong biển tại đảo Jeju) nổi tiếng. Vào ban đêm, cô điều hành quán bar. Dù có vẻ ngoài tươi sáng, thân thiện, cô thường tránh trở nên quá thân thiết với người khác. Điều này khiến cô gặp nhiều tin đồn không hay.

Xuất hiện bên cạnh Young Ok là Park Jeong Joon (Kim Woo Bin thủ vai), một thuyền trưởng. Jeong Joon là người đàn ông có trái tim ấm áp. Thay vì tới Seoul tìm cơ hội đổi đời, anh mong ước được sống ở Jeju cùng người phụ nữ mình yêu. Ngay từ tập 2, khán giả dễ dàng nhận thấy sự quan tâm đặc biệt của Jeong Joon dành cho Young Ok.

Lee Byung Hun thủ vai Lee Dong Seok. Anh được sinh ra trong một ngôi làng nhỏ ở Jeju. Hàng ngày, anh chạy qua lại trên hòn đảo với chiếc xe tải của mình để bán tất cả loại mặt hàng khác nhau. Chiếc xe tải vừa là nơi làm việc, vừa là nhà đã trở thành một phần quan trọng của Dong Seok.

Ở tập 2, bộ phim dần hé lộ mối quan hệ phức tạp giữa Dong Seok và Min Seon Ah (Shin Min Ah thủ vai) cùng phân cảnh cả hai dành thời gian trên bãi biển vào 7 năm về trước, khi hoàng hôn đỏ dần buông xuống.

Trước đó, trong buổi họp báo giới thiệu bộ phim, Lee Byung Hun chia sẻ: "Theo quan điểm của Dong Seok, Seon Ah là một ảo ảnh". Điều này càng làm dấy lên sự tò mò về mối quan hệ giữa hai nhân vật Dong Seok và Seon Ah.

Câu chuyện của 7 nhân vật chính trong Our Blues làm dấy lên sự tò mò của khán giả. Ảnh: tvN.

Our Blues được chấp bút bởi biên kịch Noh Hee Kyung, người sáng tạo nên câu chuyện cho các tác phẩm đình đám It’s Okay, That’s Love, Dear My Friends và The Most Beautiful Goodbye In The World. Noh Hee Kyung nổi tiếng với những câu thoại sâu sắc, chạm tới trái tim người xem.

Trong tập 2, khi Han Soo hỏi Eun Hee về ấn tượng của cô với anh thời còn trẻ, Eun Hee trả lời: "Cậu rất cứng rắn khi giận dữ, nhưng khi cười, cậu rất ấm áp và đẹp. Cậu cũng mang theo hoài bão. Ở thời điểm đó, chúng ta đều như vậy". Nhiều khán giả bày tỏ sự đồng cảm với đoạn hội thoại này.

Our Blues được thực hiện theo phong cách omnibus (kết nối những bộ phim ngắn cùng chủ đề thành một bộ phim dài). Điều này giúp khán giả dễ dàng theo dõi, khám phá câu chuyện riêng của cả 7 nhân vật chính mà không bị rối rắm, dễ nhầm lẫn.

Phong cảnh nên thơ tại đảo Jeju cùng kỹ năng diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên cũng là điểm cộng lớn trong Our Blues. Từ Cha Seung Won đến Kim Woo Bin, bộ phim dễ dàng làm hài lòng khán giả với lối diễn xuất tự nhiên, linh hoạt, giàu cảm xúc của các nhân vật chính.