Bộ phim nào đáng sợ nhất trong vũ trụ ma quái của 'The Conjuring'?

The Curse of La Llorona (2019): The Curse of La Llorona là tác phẩm kinh dị ít tiếng tăm thuộc vũ trụ The Conjuring. Bộ phim lấy bối cảnh Los Angeles thập niên 1970, xoay quanh nỗ lực bảo vệ hai cậu con trai khỏi con quỷ La Llorona của một bà mẹ đơn thân. Giới phê bình nhận xét The Curse of La Llorona sa đà vào những màn hù dọa mà lãng phí cốt truyện rùng rợn đầy tiềm năng. Phim nhận điểm 28% trên Rotten Tomatoes.