Bộ phim lãng mạn hóa chuyện học sinh cấp 3 mang thai

Bộ phim truyền hình "Our Blues" khai thác chủ đề mang thai ở tuổi vị thành niên. Tuy nhiên, cách bộ phim thể hiện vấn đề thu hút nhiều ý kiến trái chiều.

Ngày 1/5, tập 8 của bộ phim Our Blues lên sóng. Tập phim ghi nhận tỷ suất người xem trung bình toàn quốc là 9,6% - mức rating cao nhất Our Blues từng đạt được.

Lấy bối cảnh hòn đảo Jeju, Our Blues kể về câu chuyện tình yêu với dư vị ngọt ngào, đắng cay cùng cuộc sống thăng trầm của người dân sinh sống nơi đây.

Đặc biệt, ở tập 7 và 8, Our Blues tập trung khai thác chủ đề trẻ vị thành niên mang thai. Nhiều khán giả tham gia thảo luận về cách bộ phim phân tích, thể hiện một vấn đề hiện thu hút đông đảo sự quan tâm của xã hội.

Our Blues khai thác chủ đề trẻ vị thành niên mang thai ngoài ý muốn. Ảnh: tvN.

Sự dao động khi đột ngột mang thai

"Tình cảm giữa chúng ta vĩ đại đến mức đáng bất chấp hết để sinh con à?", Bang Yeong Ju (Roh Yoon Seo) chất vấn Jung Hyeon (Bae Hyun Sung thủ vai) khi anh thuyết phục cô đừng phá thai.

Bang Yeong Ju đột ngột có con lúc cô và bạn trai chỉ mới học cấp ba. Cô có cái nhìn thực tế về vấn đề mang thai ở tuổi vị thành niên. Cô hiểu rõ sự khó khăn, vất vả trong việc nuôi dạy một đứa trẻ. Cô biết sự ra đời của đứa bé có thể khiến tương lai của cả cô và Jung Hyeon bỗng trở nên dang dở.

Jung Hyeon luôn quan tâm, chăm sóc Yeong Ju, thậm chí tuyên bố chịu trách nhiệm sau khi biết Yeong Ju mang thai. Thế nhưng, trên thực tế, Yeong Ju vốn không phải người tin vào tình yêu.

"Tình yêu không hề tồn tại. Bố mẹ tớ từng thật lòng yêu nhau, nhưng rốt cuộc, mẹ vẫn bỏ bố con tớ mà đi", cô nói với Hyeon. Đối với cô, tình cảm nào cũng chỉ là thoáng qua. Do vậy, Yeong Ju kiên quyết phá thai, mặc cho Jung Hyeon nhiều lần cố gắng thuyết phục cô giữ đứa bé.

Tuy nhiên, dù mạnh mẽ tới đâu, Yeong Ju vẫn chỉ là đứa trẻ non nớt với sự xáo động, mềm yếu trong lòng. Khoảnh khắc cô đi siêu âm và nghe thấy nhịp tim đứa bé, tường thành vững chãi Yeong Ju cố xây dựng trong lòng dần sụp đổ. Cô nhận thức rõ về "sự sống" đang dần nảy sinh trong bụng mình.

Và rồi, tại khoảnh khắc cô dao động nhất, Yeong Ju chứng kiến tình cảm chân thành của Jung Hyeon. Từ khi Yeong Ju phát hiện bản thân mang thai, anh luôn đồng hành, hỗ trợ và bảo vệ cô. Điều này khiến Yeong Ju dần nảy sinh hy vọng về tình yêu chân thực và dài lâu, thứ cô từng cố gắng phủ nhận. Cô quyết định giữ con lại.

Bang Yeong Ju mang thai khi cô còn học cấp ba. Ảnh: Naver.

Việc Yeong Ju may mắn có Jung Hyeon đồng hành cạnh bên không có nghĩa mọi vấn đề đã được giải quyết.

Trong khi 90% lớp học đồng ý cho cô đi học tiếp, hiệu trưởng và hiệu phó lại nghĩ cô nên chuyển trường. Thông thường, mỗi lần cãi nhau, bố Yeong Ju luôn là người chủ động làm hòa. Tuy nhiên, lần này, ông quyết không nhượng bộ. Mang thai khiến việc học tập của Yeong Ju gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Dù cả người đổ mồ hôi, bụng đau nhói vì bị cảm, cô vẫn không dám uống thuốc vì sợ ảnh hưởng tới em bé.

Jung Hyeon quyết định nghỉ học để đi kiếm tiền. Việc kiếm tiền không hề dễ dàng. Từ lớp phó, hội phó hội học sinh, cậu bỗng trở thành "đứa bỏ học", tương lai dường như bỏ ngỏ. "Giờ mày chỉ là thằng bỏ học. Có gì để nó sống với mày cả đời?", Jung Hyeon đối mặt với lời chất vấn của bố. Gia đình họ không tránh khỏi lời đàm tiếu, bàn tán của người dân trên đảo.

Tình yêu thương của người cha

Mở đầu tập 7 là chi tiết cơn bão ập tới đảo Jeju. Đây dường như là hình ảnh ẩn dụ cho "cơn bão" sắp ập tới ngôi nhà của Yeong Ju và Jung Hyeon khi hai đứa trẻ quyết định tiết lộ chuyện mang thai cho phụ huynh.

Giống với hai người con, Ho Sik (Choi Young Joon thủ vai), bố của Yeong Ju, và In Gwon (Park Ji Hwan thủ vai), bố của Jung Hyeon, là hai người có tính cách đối lập.

In Gwon từng là xã hội đen. Sau khi mẹ In Gwon qua đời vì sai lầm của anh, anh quyết định từ bỏ con người cũ, sống cuộc đời lương thiện để "con cái không phải hổ thẹn". Anh là người nóng nảy, có phần thô lỗ, cọc cằn nhưng rất yêu thương con.

Ngược lại với In Gwon, Ho Sik thường được người dân đảo Jeju nhận xét là "hiền như cục đất". Tình cảm anh dành cho con gái được thể hiện qua hành động hàng ngày. Anh để bản thân đi đôi tất rách, dùng bàn chải đánh răng rẻ tiền, tòe lông, trong khi quần áo của con gái thì được gấp gọn gàng, bàn chải con gái dùng là loại hiện đại.

Tuy có tính cách khác biệt, lúc đối mặt với sự cố lần này, cả In Gwon và Ho Sik đều có chung suy nghĩ là để Yeong Ju phá thai. Trong mắt Yeong Ju và Jung Hyeon, tình cảm giữa họ là tình yêu đích thực nhưng đối với hai người bố, việc giữ đứa trẻ chỉ là quyết định bồng bột, trẻ người non dạ.

Trong từng trận cãi vã, xung đột, khán giả dễ dàng nhận thấy sự quan tâm, yêu thương của hai người bố dành cho con. Họ thương xót con, vì chính họ hiểu rõ nuôi nấng con cái vất vả ra sao.

Mẹ của Yeong Ju và Hyeon bỏ đi từ khi cả hai còn nhỏ, do vậy, In Gwon và Ho Sik phải làm việc cật lực để nuôi dạy con. Nhằm trang trải cuộc sống, Ho Sik tạm gác ước mơ ra khơi đánh cá và quần quật làm việc ở xưởng đá, trong khi In Gwon trở thành người "chỉ biết cắm mặt rửa lòng heo, cắm mũi ngửi mùi huyết tanh".

Yeong Ju và Jung Hyeon xảy ra tranh cãi lớn với gia đình vì sự cố mang thai ngoài ý muốn. Ảnh: tvN.

Họ lo tương lai con cái bỗng trở nên mông lung, không ổn định vì sự cố mang thai ngoài ý muốn. Họ không muốn con mình phải trải qua cuộc sống vất vả giống bản thân, vậy nên ngay cả khi bạn bè, thầy cô, hàng xóm xung quanh ủng hộ Yeong Ju và Hyeon, họ vẫn kiên quyết phản đối.

Ý kiến trái chiều xoay quanh cách thể hiện vấn đề

"Lời thoại khiến tôi xúc động, và khả năng diễn xuất của họ làm tôi rơi nước mắt. Đó chính là tấm lòng của bậc cha mẹ", "Nhờ bộ phim mà tôi khám phá ra hai diễn viên đóng vai người cha", "Sau này Young Ju và Hyun cũng sẽ hiểu cha mẹ mình hơn", Sports Chosun trích dẫn một số bình luận của khán giả sau khi theo dõi tập 8.

Câu chuyện về tình phụ tử của In Gwon và Ho Sik trong Our Blues thu về nhiều lời khen. Ngược lại, theo Oh My News, cách bộ phim thể hiện vấn đề mang thai ở tuổi vị thành niên bị một số khán giả chỉ trích là "lỗi thời", "lãng mạn hóa chuyện mang thai ngoài ý muốn của trẻ em".

Nhà phê bình Hwang Jin Mi cho rằng bộ phim đang "đứng về phía Hyeon hơn là Yeong Ju".

"Nhân vật Jung Hyeon hành động như thể cậu ấy tôn trọng quyền quyết định của phụ nữ, nhưng cậu ấy lại một mình đi đến trước cửa hàng đồ chơi trẻ em và bảo với Yeong Ju rằng đứa trẻ 'cũng là con của mình mà' để thuyết phục cô ấy giữ đứa trẻ", Hwang Jin Mi nhận xét.

Dù biết Yeong Ju đến bệnh viện để phá thai, vị bác sĩ trong bộ phim vẫn cho Yeong Ju và Jung Hyun lắng nghe nhịp tim thai nhi. Cô nói với cả hai rằng mọi cơ quan nội tạng của đứa trẻ đều phát triển tốt. Nhiều khán giả lên tiếng chỉ trích phân cảnh này. "Đây là lời nói và hành động ngấm ngầm khiến người quyết định phá thai phải cảm thấy tội lỗi", Herald Pop viết.

Ngoài ra, chi tiết Yeong Ju đột ngột thay đổi ý định, quyết định giữ đứa trẻ trong khi trước đó cô kiên quyết phá thai bị một số người xem nhận xét là "gượng ép", "không phù hợp với tính cách nhân vật được xây dựng trước đó".

Cách Our Blues thể hiện vấn đề mang thai của trẻ vị thành niên bị chỉ trích là lỗi thời. Ảnh: Naver.

Thông qua chi tiết Yeong Ju đột ngột mang thai, Our Blues dần hé mở câu chuyện về quá khứ của In Gwon, Ho Sik và sự vất vả của họ khi nuôi con một mình. Ngoài ra, vai trò của "cộng đồng Gwandang" (từ được sử dụng tại Jeju để chỉ cộng đồng có mối quan hệ cực kỳ gắn bó, thân thiết, liên quan chặt chẽ đến nhau), nơi từng nuôi dưỡng Yeong Ju, Jung Hyeon và sau này sẽ nuôi dưỡng con của cả hai, cũng được nhấn mạnh.

Một số ý kiến cho rằng đây vừa là điểm mạnh, vừa là điểm yếu của Our Blues. Nếu không biết cách xử lý, nội dung bộ phim có thể sa đà vào miêu tả câu chuyện cảm động về tình phụ tử, tình cảm giữa những người không chung máu mủ, tình bạn giữa In Gwon và Ho Sik thay vì thực sự đi sâu vào vấn đề mang thai ở tuổi vị thành niên.