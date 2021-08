Bộ phim Hàn Quốc đầu tiên bán được 1 triệu vé trong 2021

“Escape from Mogadishu” - tác phẩm mới của Jo In Sung - đã cán mốc 1 triệu lượt khán giả đến xem tại rạp. Đây là bộ phim đầu tiên đạt thành tích này trong năm 2021 tại Hàn Quốc.

Theo Star News, Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KFC) thống kê tính đến 16h ngày 3/8, bộ phim điện ảnh Escape from Mogadishu đã chính thức cán mốc 1 triệu người xem tại rạp. Tác phẩm phát hành ngày 28/7 và chỉ mất một tuần để đạt được thành tích trên.

Jo In Sung đăng ảnh kỷ niệm Escape from Mogadishu cán mốc 1 triệu lượt xem. Ảnh: Star News.

Escape from Mogadishu cũng là phim điện ảnh Hàn Quốc đầu tiên của năm 2021 bán được hơn 1 triệu vé.

Đây đáng được coi là một kỷ lục, nhất là trong điều kiện chính phủ Hàn Quốc đang thắt chặt quy định giãn cách xã hội tại thủ đô Seoul. Động thái này gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới doanh thu các loại hình vui chơi, giải trí trong đó có rạp chiếu phim.

Trên mạng xã hội, các ngôi sao góp mặt trong Escape from Mogadishu như Jo In Sung, Kim Yun Seok, Heo Joon Ho… đều đăng tải ảnh chụp cùng tấm bảng viết tay kỷ niệm bộ phim cán mốc 1 triệu người xem. Họ cũng dành lời cảm ơn tới khán giả vì đã ủng hộ nhiệt tình cho tác phẩm.

Nội dung Escape from Mogadishu được xây dựng dựa trên các sự kiện có thật, xoay quanh cuộc đào tẩu trong đường tơ kẽ tóc của các nhân viên đại sứ quán Hàn Quốc và Triều Tiên bị mắc kẹt giữa nội chiến Somali.

Phim do Ryu Seung Wan đạo diễn - nhà làm phim được biết đến với các tác phẩm nổi tiếng The Battleship Island (2017), Veteran (2015), The Berlin File (2013) và The Unjust (2010).