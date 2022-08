Bộ phim Hàn có quá ít người xem

A Piece Of Your Mind: A Piece Of Your Mind là bộ phim tình cảm xoay quanh Moon Ha Won (Jung Hae In thủ vai) và Han Seo Woo (Chae Soo Bin thủ vai). Moon Ha Won là lập trình viên AI kiêm người sáng lập công ty AH, trong khi Han Seo Woo là chuyên gia thu âm nhạc cổ điển.