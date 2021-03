Bộ phim Hàn bị kêu gọi tẩy chay vì một bức ảnh hậu trường

Bức ảnh chụp Jisoo cùng hoa và xe đồ ăn người hâm mộ gửi tặng trên phim trường “Snowdrop” làm dấy lên nhiều tranh cãi.

Thời gian gầy đây, trên Instagram cá nhân, thành viên Jisoo của nhóm BlackPink thường xuyên chia sẻ hình ảnh từ phim trường tác phẩm Snowdrop do Jtbc sản xuất. Ngày 25/3, nữ nghệ sĩ chia sẻ bức ảnh mình ôm hoa và mì cốc đứng bên cạnh xe đồ ăn do người hâm mộ Thái Lan gửi tặng.

Dòng mô tả đi kèm chùm ảnh viết: “Trời hôm nay quang đãng. Cảm ơn các Blink. Nhờ các bạn, ngày làm việc hôm nay cũng trôi qua thuận lợi. Blink là tuyệt nhất”. Jisoo kết thúc phần mô tả bằng hai hashtag “Snowdrop” và “Youngcho”.

Trên Instagram cá nhân, Jisoo rất chăm chỉ cập nhật hình ảnh trên phim trường Snowdrop với người hâm mộ. Ảnh: Sooyaaa.

Phía dưới phần bình luận, trong khi người hâm mộ quốc tế dành lời khen ngợi và động viên Jisoo tiếp tục quay phim, phản ứng của fan Hàn Quốc cho thấy sự chia rẽ rõ rệt. Một bộ phận khán giả bày tỏ sự bất đồng với kịch bản Snowdrop, mong muốn đài SBS điều chỉnh lại nội dung để tránh những vấn đề nhạy cảm phát sinh.

Snowdrop lấy đề tài phong trào đấu tranh dân chủ thập niên 1980 tại Hàn Quốc. Nhân vật chính trong phim là Young Cho (Jisoo) và Im Su Ho (Jung Hae In). Bất chấp hiểm nguy, cô sinh viên trẻ Young Cho đã che giấu và chăm sóc Su Ho trong thời gian anh náu mình ở ký túc xá nữ chờ vết thương hồi phục.

Kịch bản Snowdrop không được lòng một bộ phận khán giả xứ kim chi vì họ cho rằng quan hệ giữa Young Cho và Su Ho đã lãng mạn hóa, làm mất đi tính khốc liệt của cuộc đấu tranh dân chủ, làm thay đổi bộ mặt chính trị và xã hội Hàn Quốc cuối thế kỷ XX. Nhóm cực đoan thậm chí yêu cầu tẩy chay tác phẩm.

Không thiếu người dùng mạng xã hội tiếp tục chĩa mũi dùi về phía Jisoo. Trên các diễn đàn trực tuyến Hàn Quốc, dư luận nghi ngờ hiểu biết của nữ nghệ sĩ về vấn đề mà Snowdrop đề cập. Một vài người khác cho rằng việc Jisoo chia sẻ các bức hình lên Instagram thời điểm này là thiếu nhạy cảm - khi dư luận Hàn Quốc vẫn chưa nguôi giận sau sự việc bộ phim Joseon Exorcist có biểu hiện xuyên tạc lịch sử.

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng lên tiếng phản bác các lập luận của phe phản đối. Họ khẳng định việc phủ nhận nội dung Snowdrop chỉ bằng vài dòng tóm tắt là quá hồ đồ, nhất là khi phim chưa lên sóng. Tiếp đến, việc Jisoo chia sẻ hình ảnh lên trang cá nhân là không sai. Cô chỉ đang dành lời cảm ơn đến người hâm mộ đã chăm sóc mình.

Trước khi Snowdrop khởi quay, không ít khán giả từng đặt câu hỏi về năng lực diễn xuất của Ji Soo. Nữ nghệ sĩ từng xuất hiện trong hai bộ phim truyền hình The Producers (2015) của KBS2 và Arthdal Chronicles (2019) do tvN sản xuất, nhưng chỉ giữ các vai nhỏ. Họ cũng lo ngại Jisoo sẽ bị lấn át bởi hai nữ diễn viên Kim Hye Yoon và Yoo In Na trong các vai phụ của Snowdrop.