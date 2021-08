Bộ phim ghét phụ nữ?

Sự thiếu chiều sâu trong cách "The Devil Judge" khai thác nhân vật nữ khiến khán giả không hài lòng.

Sau khi lên sóng, bộ phim truyền hình giả tưởng kịch tính The Devil Judge được đánh giá là một trong những tác phẩm hấp dẫn nhất của năm 2021.

Giống với bộ phim Vincenzo phát hành đầu năm, The Devil Judge khắc họa một thế giới nơi hệ thống pháp luật bị phá vỡ hoàn toàn bởi những ông lớn quyền lực, ngông cuồng và kẻ thao túng tâm lý đầy nguy hiểm.

Bên cạnh nội dung lôi cuốn, bộ phim còn gây ấn tượng với khán giả nhờ kỹ năng diễn xuất linh hoạt của dàn diễn viên chính như Ji Sung, Park Jin Young, Kim Min Jung...

Trong những năm gần đây, phim truyền hình Hàn Quốc đã nhận được nhiều lời khen ngợi khi biên kịch liên tục khai thác mạnh các vấn nạn gây nhức nhối cho công chúng như phân biệt tầng lớp và giai cấp, thao túng truyền thông, tham nhũng tràn lan...

The Devil Judge được đánh giá là một trong những bộ phim hấp dẫn nhất của 2021. Ảnh: Naver.

The Devil Judge cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng trong quá trình phản ánh tệ nạn của xã hội, bộ phim lại phạm phải sai lầm và vô tình thể hiện lối suy nghĩ định kiến gây tranh cãi: Thái độ coi thường, không đánh giá cao mà các nhà làm phim dành cho phụ nữ.

Yoon Soo Hyun - công cụ giúp Kim Ga On giải quyết vấn đề cá nhân

Kim Ga On (Park Jin Young thủ vai) của The Devil Judge là một thẩm phán trẻ tài năng, tham vọng với niềm tin mãnh liệt vào công lý. Trong quá trình phá án, khi phải đối mặt với nhiều tình huống khó xử, các giá trị, quan niệm về đạo đức của Kim Ga On bỗng chốc lung lay khiến anh phải trăn trở, bối rối.

Sát cánh cùng Kim Ga On là Yoon Soo Hyun (Park Gyu Young thủ vai) - cô bạn thân thời thơ ấu của anh.

Có thể nói, Yoon Soo Hyun dành cả đời để yêu Kim Ga On. Cô đem lòng thích Kim Ga On từ khi cả hai mới là những đứa trẻ. Thậm chí, để theo đuổi Ga On, cô đã trở thành cảnh sát. Mục đích duy nhất của cô là giúp Ga On thoát khỏi mọi rắc rối anh có thể gặp phải trong tương lai.

Soo Hyun không hề giấu cảm xúc của mình. Trên thực tế, cô đã nhiều lần thổ lộ tình cảm với Ga On. Mỗi khi Ga On gục ngã và cảm thấy đau khổ, Soo Hyun luôn ở bên cạnh và an ủi anh.

Soo Hyun lần đầu được Ga On đáp trả tình cảm sau nhiều năm theo đuổi. Ảnh: Naver.

Tới tập 13 của bộ phim, Soo Hyun nhận được một nụ hôn từ Ga On. Đây là lần đầu tiên mối tình đơn phương của cô được đáp trả sau hàng chục năm trời đằng đẵng theo đuổi.

Tuy nhiên, Soo Hyun không có nhiều thời gian để tận hưởng hạnh phúc.

Tại cuối tập 13, khi Ga On và thẩm phán trưởng Kang Yo Han (Ji Sung thủ vai) phải đối mặt với những tên côn đồ được chính phủ hậu thuẫn, Soo Hyun đã lao tới và đỡ đạn cho Ga On. Cô ra đi trong vòng tay của anh. Sau khi chết, Soo Hyun không còn xuất hiện trong những tập còn lại của bộ phim.

Trước đó, Soo Hyun từng ngăn Ga On giết kẻ lừa đảo đã phá hủy gia đình anh. Đối diện với lưỡi dao trần của Ga On, Soo Hyun buộc sử dụng chính tay mình để ngăn anh lại. Khi Soo Hyun điều tra về quá khứ của Yo Han giúp Ga On, cô gặp sự cố và phải nhập viện điều trị.

Dường như xuyên suốt bộ phim, Soo Hyun chỉ được sử dụng như công cụ hỗ trợ Ga On giải quyết vấn đề cá nhân. Đối với Ga On, sự hy sinh của cô chỉ đóng vai trò như chất xúc tác làm bùng lên sự tức giận của anh dành cho giới thượng lưu - những kẻ tham nhũng đang điều hành đất nước.

Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng chi tiết cái chết của Soo Hyun là không cần thiết. Với cách Ga On bị nhân vật phản diện trong phim đối xử tồi tệ, anh không cần tới sự ra đi của người bạn thời thơ ấu để nuôi dưỡng thù hận dành cho kẻ phản ác.

Nhiều khán giả cho rằng nhà làm phim đã để nhân vật Soo Hyun ra đi quá vội vàng: Ảnh: tvN.

Kết cục đau buồn của các nhân vật nữ

Bên cạnh Soo Hyun, phim còn có bốn nhân vật nữ nổi bật khác: Cháu gái của Yo Han - Elijah (Jeon Chae Eun thủ vai), giám đốc điều hành Quỹ Phúc lợi Xã hội Jung Sun Ah (Kim Min Jung thủ vai), bộ trưởng Bộ Tư pháp Cha Kyung Hee (Jang Young Nam thủ vai) và thẩm phán phụ Oh Jin Joo (Kim Jae Kyung thủ vai).

Elijah từng gặp phải sự cố hỏa hoạn khi cô còn nhỏ. Vụ tai nạn thương tâm khiến Elijah đánh mất cha mẹ mình, và cô phải ngồi xe lăn tới cuối đời.

Sau khi cứu Elijah khỏi vụ hỏa hoạn, Yo Han đảm nhận trách nhiệm chăm sóc và nuôi dưỡng cháu gái mình. Trong thâm tâm, Elijah thầm nghi ngờ rằng Yo Han có liên quan tới cái chết của cha mẹ mình.

Tuy nhiên, trên thực tế, chính cô là người đã vô tình gây ra vụ hỏa hoạn, và Yo Han luôn cố gắng che giấu điều này.

Elijah không bao giờ phát hiện ra sự thật đằng sau sự cố năm nào, khi Ga On kể cho cô nghe phiên bản khác của câu chuyện. Có lẽ, hành động của Ga On xuất phát từ việc anh cho rằng cô không thể, và không nên chịu đựng thêm bất kỳ tổn thương nào khác.

Kết thúc của Elijah được cho là khá nhẹ nhàng so với các nhân vật nữ còn lại. Sau thời gian dài cố gắng nắm quyền kiểm soát, Kyung Hee và Sun Ah bị chính các nhân vật nam trong vòng tròn quyền lực của mình đâm sau lưng. Cuối cùng, cả hai đều phải nhận chung kết cục thảm hại - tự sát bằng một viên đạn vào đầu.

Jin Joo là nhân vật nữ duy nhất không phải nhận kết cục buồn. Khi The Devil Judge kết thúc, bốn nhân vật nữ còn lại của bộ phim đều đã chết hoặc chịu cảnh sống tàn tật, trong khi toàn bộ nhân vật nam chủ chốt đều sống sót một cách trọn vẹn.

Cách các nhà làm phim thể hiện phụ nữ trong phim ảnh đã trở thành chủ đề gây tranh cãi vào những năm gần đây. Khi xem phim, khán giả thường xuyên phải chứng kiến hình tượng nhân vật nữ được khắc họa theo lối suy nghĩ định kiến xã hội áp đặt lên họ: Yếu đuối, luôn hy sinh hết mình vì tình yêu, dễ xúc động...

Hầu hết nhân vật nữ chủ chốt trong The Devil Judge phải nhận kết cục buồn. Ảnh: tvN.

Đặc biệt, việc nhân vật nữ thường xuyên không được khai thác sâu đã trở thành vấn đề mà không ít khán giả lên tiếng phản ánh. Trong nhiều bộ phim, nhân vật nữ được các nhà làm phim cho vào chỉ để làm nhân vật phụ, đóng vai trò hỗ trợ các nhân vật nam.

The Devil Judge cũng không tránh khỏi sai lầm tương tự. Với một bộ phim đã đạt thành công từ kịch bản, cách triển khai tình huống tới diễn xuất nhân vật, nhiều khán giả bình luận rằng đây là thiếu sót đáng tiếc cho một bộ phim thuộc danh sách những tác phẩm hấp dẫn nhất 2021.