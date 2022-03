Bộ phim gây tranh cãi trên đường đua Oscar 2022

“CODA” thuộc nhóm mười tác phẩm nhận đề cử Phim xuất sắc tại Oscar 2022. Tác phẩm hiện là cái tên cạnh tranh trực tiếp với “The Power of the Dog”.

Lễ trao giải Oscar 2022 được tổ chức vào tối ngày 27/3 (giờ Mỹ). Trước giờ G, trên các diễn đàn và mạng xã hội, cuộc thảo luận về những cái tên sẽ giành chiến thắng đang vào hồi sôi nổi. Kết quả của loạt giải thưởng quan trọng tiền Oscar cũng được công bố, giúp khán giả phần nào có thêm cơ sở cho những dự đoán của mình.

Cuộc đua tới hạng mục Oscar cho Phim xuất sắc là cuộc đua giữa Belfast, CODA, Don't Look Up, Drive My Car, Dune, King Richard, Licorice Pizza, Nightmare Alley, The Power of the Dog và West Side Story. Sau hơn một tháng kể từ thời điểm Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ (AMPAS) công bố danh sách đề cử, những cái tên đang dẫn đầu đường đua này phải kể đến The Power of the Dog, CODA và tác phẩm đến từ Nhật Bản Drive My Car.

Tranh cãi xoay quanh CODA

CODA là bộ phim điện ảnh thứ hai của nữ đạo diễn Sian Heder. Thời gian qua, đây là cái tên liên tục được xướng danh tại nhiều liên hoan phim và giải thưởng điện ảnh lớn nhỏ. Tại Oscar 2022, phim giành ba đề cử cho Phim xuất sắc, Kịch bản chuyển thể xuất sắc và Nam diễn viên phụ xuất sắc.

CODA đã giành giải Kịch bản chuyển thể xuất sắc của Hiệp hội Biên kịch Mỹ (WAG), Nam diễn viên phụ xuất sắc cùng Dàn diễn viên xuất sắc của Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh Mỹ (GAG) và Ê-kíp sản xuất phim điện ảnh có thành tích xuất sắc của Hiệp hội Nhà sản xuất Mỹ (PGA). Đây là cú bứt phá quan trọng của bộ phim độc lập trên chặng cuối đường đua Oscar.

Việc CODA đủ khả năng cạnh tranh với ứng cử viên số một tại hạng mục Phim xuất sắc là The Power of the Dog đã làm nảy sinh không ít tranh cãi. Theo trang Decider, những ngày qua, trên Twitter, khán giả và nhiều cây bút phê bình đã chia thành hai phe ủng hộ và phản đối tương lai giành tượng vàng của bộ phim.

Tại LHP Sundance 2021, nền tảng xem video trực tuyến Apple TV+ đã chi 25 triệu USD để mua bản quyền phát hành CODA trên dịch vụ của mình. Ảnh: Apple.

Morgan Leigh Davies, cây bút chủ chốt của Bustle, viết: “Tôi đã nói rất nhiều về việc CODA gây mất lòng như thế nào, dẫn đến việc quên mất một vấn đề có lẽ còn nghiêm trọng hơn - bộ phim không hề hay”.

Cô tiếp tục: “Tôi muốn làm rõ điều này. Dẫu biết cuối cùng mọi việc sẽ chẳng đi đến đâu, tôi vẫn thấy rất buồn cười khi ngày hôm nay có quá nhiều bình luận trách cứ lẫn nhau vì ai đó đã nhận thức được nguy cơ một bộ phim quá tệ vượt qua một tác phẩm điện ảnh chỉn chu để giành giải Phim xuất sắc”.

Tài khoản The Power of Rob, trưởng nhóm phê bình phim của trang Flickering Myth, viết về CODA: “Tôi thực sự thích CODA, nhưng muốn phát điên khi nghĩ đến khả năng phim sẽ vượt The Power of the Dog, West Side Story, Drive My Car hay Licorice Pizza để giành tượng vàng Phim xuất sắc. Đừng trao giải cho bộ phim ve vuốt cảm xúc của các vị, hãy trao giải cho tác phẩm tốt nhất”.

Trong phần bình luận bên dưới bài viết, cây bút đã phân tích về những điểm yếu của CODA: “The Power of the Dog và West Side Story là những bộ phim sẽ hút hồn bạn trên màn ảnh rộng. Tôi đã xem đi xem lại The Power of the Dog vì sự tỉ mỉ đến từng chi tiết của nó. Bộ phim đã vượt qua cái bóng của nguyên tác, và mỗi khung hình đều khiến khán giả nghẹn ngào. CODA có cách kể chuyện hiệu quả, nhưng chưa thể đạt tới tầm kiệt tác theo quan điểm của tôi”.

Ở chiều ngược lại, những khán giả ủng hộ bộ phim cho rằng giới phê bình nên hiểu CODA đã mô tả rất sinh động cuộc sống của cộng đồng người khiếm thính trên màn ảnh. Họ gợi ý các cây bút điện ảnh hãy suy nghĩ kỹ càng trước khi đặt bút chê bai một bộ phim với góc nhìn lạc quan, vô hại chỉ vì nó không hợp khẩu vị của mình.

Nhà phê bình điện ảnh Robert Daniels đưa quan điểm trung lập: “Tôi thích CODA từ thời phim công chiếu tại LHP Sundance. Không ngờ phim lại lọt vào danh sách đề cử Oscar năm nay. Nhưng tôi thích The Power of the Dog hơn. The Power of the Dog là phim tôi thích nhất 2021. Tôi không phiền lòng nếu CODA thắng, nhưng tôi tin nếu khả năng này xảy ra, đó sẽ là viễn cảnh tồi tệ nhất với tác phẩm.

Bộ phim sẽ trở thành ngáo ộp trong mắt nhiều người - những khán giả tiếp cận một tác phẩm điện ảnh thông qua góc nhìn cạnh tranh giải thưởng. Xu hướng này thường rất nhanh sẽ biến tướng độc hại và không phải cách lành mạnh nhất để trân trọng một tác phẩm. Hãy cứ tận hưởng bộ phim vì bản thân bộ phim đó. CODA cũng vậy”.

Lợi thế của CODA trên đường đua Oscar

Nhân vật chính của CODA là Ruby (Emilia Jones), thành viên duy nhất có thính lực bình thường trong một gia đình khiếm thính. Cô bé đang học năm cuối cấp ba và phát hiện mình có niềm đam mê bỏng cháy với ca hát. Ruby và gia đình bị giằng xé giữa nhiều lựa chọn tương lai. Đó có thể là cơ hội để cô bé theo đuổi đam mê, nhưng cũng có thể là nguy cơ xé tan gia đình nhỏ.

Ba trong số bốn diễn viên chính của CODA, gồm Daniel Durant, Troy Kotsur và Marlee Matlin đều là người khiếm thính. Ảnh: Getty Images.

Bộ phim lấy nước mắt khán giả nhờ một câu chuyện giản dị nhưng ấm áp về tình cảm gia đình. Tác phẩm có sự mới mẻ khi khám phá cuộc sống của cộng đồng người khiếm thính và lắng đọng nhờ màn hóa thân đáng nhớ của Marlee Matlin cùng Troy Kotsur.

CODA và The Power of the Dog đều là các tác phẩm của đạo diễn nữ và phát hành trên nền tảng trực tuyến. The Power of the Dog có lợi thế khi được bàn tay của một đạo diễn có nhiều kinh nghiệm nhào nặn trong khi CODA ghi điểm vì khai thác câu chuyện bên trong cộng đồng người khiếm thính.

Theo The Hollywood Reporter, CODA đã giành chiến thắng ở cả giải thưởng của hiệp hội diễn viên, biên kịch và nhà sản xuất Mỹ - ba trong số những thành phần cơ bản cấu thành nên ban giám khảo Oscar. Nhưng tác phẩm lại đang thiếu mất một trong những chìa khóa quan trọng mở ra cánh cửa phim xuất sắc - Sian Heder không được đề cử ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc.

Việc đạo diễn cũng nhận được đề cử sẽ khuyến khích các thành viên của AMPAS bỏ phiếu cho một tác phẩm. Tương tự, các ứng viên tranh giải diễn xuất sẽ có nhiều lợi thế hơn nếu góp mặt trong một tác phẩm được đề cử phim xuất sắc. Tuy nhiên, cơ hội với CODA chưa khép lại khi năm 2013, bộ phim Argo (2012) vẫn giành tượng vàng dù Ben Affleck không có đề cử đạo diễn nhưng Chris Terrio có đề cử kịch bản chuyển thể (và chiến thắng).

Trong những năm qua, các thành viên của Viện Hàn lâm đã bỏ phiếu để Moonlight (2016), The Shape of Water (2017), Green Book (2018) và Parasite (2019) lần lượt thắng giải Phim xuất sắc tại Oscar 2017, 2018, 2019 và 2020. Trên bề mặt, cả bốn bộ phim có rất ít tương đồng. Nhưng sâu xa, chúng đều sở hữu cốt truyện giàu tính nhân văn, phảng phất màu bi thương và dễ khơi gợi sự đồng cảm nơi khán giả.

Nếu kết luận dựa trên tiền lệ này, không khó nhận ra CODA đang giành thế thượng phong so với bộ phim của đạo diễn Jane Campion. Câu chuyện một thiếu nữ đứng trước những ngã rẽ quan trọng của cuộc đời và nhận ra mình luôn có tình yêu thương và ủng hộ từ gia đình từ phía sau là thứ siro ngọt ngào rót vào trái tim khán giả. Nó đối lập với thứ cảm giác hờ hững, lạnh lùng và khá phân cực trong tư duy của The Power of the Dog.