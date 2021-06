Bộ phim gây ám ảnh người Trung Quốc

Với nhiều thế hệ thanh niên ở Trung Quốc, "Friends" là bộ phim giúp họ học hỏi được những thứ ý nghĩa trong cuộc sống.

Vào buổi chiều cuối tháng 5, quán cà phê Central Perk đã nhanh chóng trở thành điểm nóng nhất ở thành phố Hàng Châu, miền đông Trung Quốc.

Mọi người đổ xô vào quán lúc 15h, chen chúc trên chiếc ghế sofa màu cam sang trọng, số khác ngồi trên tay vịn, người tìm chỗ dựa vào quầy bar. Chẳng mấy chốc, họ chỉ còn đủ chỗ để đứng.

Tuy nhiên, không ai quan tâm điều đó. Bởi, họ bận chìm đắm trong nỗi ám ảnh chung mang tên Friends.

Nhiều người Trung Quốc bị ám ảnh với Friends

Gần 30 năm sau mùa đầu tiên, sitcom Friends vẫn có lượng người theo dõi khổng lồ khắp thế giới. Tại Trung Quốc, có đến hàng triệu khán giả đam mê bộ phim. Sixth Tone gọi Friends là nỗi ám ảnh của khán giả xứ tỷ dân.

Với nhiều thế hệ thanh niên Trung Quốc, lối sống thoải mái của các nhân vật là hình mẫu lý tưởng họ hướng tới. Bởi, người trẻ tại đất nước này luôn bị bó buộc, mệt mỏi với lối sống “996” - làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, sáu ngày một tuần - và bị cha mẹ kiểm soát quá mức.

Hiện, Friends là phim truyền hình nhập khẩu phổ biến nhất mọi thời đại của Trung Quốc. Trên Douban, sitcom được đánh giá cao nhất với điểm trung bình là 9,8/10, vượt cả Modern Family (9,5), The Big Bang Theory (9,3) và Sex and the City (9,0).

Nhiều người khóc khi theo dõi Friends ở quán cà phê của Du Xi.

Gần đây, Friends: The Reunion chứng kiến sự tái hợp của 6 diễn viên chính. Đây được xem là sự kiện lớn ở Trung Quốc. Các nền tảng trực tuyến hàng đầu như iQiyi, Tencent và Youku đều mua bản quyền phát sóng. Hashtag liên quan đến phim hiện có 1 tỷ lượt nhấn trên Weibo.

Tại Hàng Châu, dân địa phương thậm chí nghỉ làm để đến Central Perk xem Friends: The Reunion. Khi các diễn viên bước trên phim trường, một số người hâm mộ đã khóc. Du Xin - chủ quán cà phê - cho biết ông cũng rơi lệ.

“Tôi bị sốc. Quán không có chỗ ngồi. Họ đồng ý đứng và khóc cười cùng nhân vật”, Du Xin nói với Sixth Tone.

Đối với Du, Friends không chỉ là chương trình giải trí. Khán giả bị ám ảnh vì triết lý sống. Du cho biết anh xem phim vào cuối những năm 2000, sau khi chia tay bạn gái. Thông điệp tích cực của phim giúp anh vượt qua những khó khăn.

Sau khi theo dõi sitcom, Du quyết định học học theo Chandler Bing - người đã từ bỏ công việc nhàm chán, nặng nề của mình để theo đuổi đam mê riêng. Cuối cùng, Du bỏ công việc kỹ sư để mở quán cà phê.

Hiện tại, anh là chủ sở hữu quán Central Perk có chi nhánh ở nhiều đô thị lớn. “Friends từ lâu là đam mê bất tận của tôi”, Du nói trong vui vẻ.

Phim truyền hình nước ngoài giữ ngôi vương ở xứ tỷ dân

Vị thế độc tôn của Friends ở Trung Quốc một phần do thời gian du nhập đúng lúc. Khi Du bắt đầu học đại học vào đầu những năm 2000, Friends đã phổ biến rộng rãi. Mặc dù chưa bao giờ được phát sóng trên đài truyền hình Trung Quốc, sitcom đi sâu vào lòng khán giả thông qua thị trường chợ đen, DVD và Internet.

“Nếu là người ngoài 40 tuổi, chắc chắn bạn đã xem bộ phim này”, Du nói.

Không phải phim truyền hình nước ngoài duy nhất phát hành ở Trung Quốc, Friends vẫn có sức hút đặc biệt từ những ngày đầu. Những chuyện phiếm trong phim dễ hiểu, bất kể khác biệt văn hóa.

Wu Hui, giáo sư ĐH Truyền thông Trung Quốc, nói: “Friends là tất cả về nhân loại. Ngành công nghiệp truyền hình Mỹ biết cách sản xuất chương trình thích ứng với văn hóa đa quốc gia”.

Friends là sitcom được yêu thích của nhiều thế hệ thanh niên trên thế giới.

Đối với người hâm mộ, Friends ban đầu giới thiệu sự hấp dẫn của cuộc sống Mỹ. Thời điểm đó, tầng lớp trung lưu Trung Quốc khao khát thay đổi lối sống, việc Friends xuất hiện là điều hoàn hảo cổ vũ điều đó.

“Ngày càng nhiều người Trung Quốc bắt đầu du học theo chính sách quốc gia. Họ khao khát những thứ du nhập từ phương Tây như phong cách sống, trang phục… Friends làm được điều đó”, Wu Hui khẳng định.

Chương trình cũng giúp bộ phận giới trẻ học tiếng Anh, việc xem Friends giúp họ biết được nhiều tiếng lóng. Hiện tại, nhiều đại học và trung học ở Trung Quốc dùng những đoạn ngắn trong phim để dạy học sinh.

“Thời điểm đó, các cuộc thảo luận về giới tính hiếm có ở Trung Quốc. Phim đóng vai trò là giáo trình hướng dẫn người trẻ nơi đây vượt qua sự bối rối về các mối quan hệ, tuổi dậy thì và cách duy trì giữa công việc và cuộc sống”, Wu nói.

Roger S. Christiansen, đạo diễn từng đoạt giải thưởng của Friends, nói với Sixth Tone rằng anh rất ngạc nhiên về mức độ nổi tiếng của chương trình khi du lịch Trung Quốc lần đầu tiên năm 2004.

Thời điểm đó, đạo diễn người Mỹ là một trong 10 giám khảo tại liên hoan phim truyền hình Thượng Hải. Tuy nhiên, phóng viên chỉ hỏi Christiansen về bộ phim đình đám. “Tám câu hỏi đầu tiên dành cho tôi là về Friends. Tôi phải ngăn nhà báo lại và nói đừng hỏi về tôi nữa, tôi có 9 đồng nghiệp ở đây mà”, Christiansen kể lại.

Friends và những tranh cãi

Tuy được khán giả yêu thích nhưng giới chức Trung Quốc ít hoan nghênh Friends. Họ lo sợ sitcom “làm hư” giới trẻ vì tôn vinh chủ nghĩa cá nhân, cởi mở chuyện tình dục quá mức. Vì vậy, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc bỏ kế hoạch phát sóng loạt phim vào năm 2004.

“Ban đầu, chúng tôi nghĩ rằng đây là bộ phim về tình bạn. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, chúng tôi phát hiện chương trình nói quá nhiều về tình dục”, Qin Ming, phó giám đốc CCTV, nói vào thời điểm đó.

Theo thời gian, các cơ quan quản lý dần nới lỏng. Đến năm 2010, một số chương trình Mỹ như 2 Broke Girls và Desperate Housewives có mặt trên các nền tảng video lớn của Trung Quốc.

Gần đây, The Big Bang Theory trở thành bộ phim truyền hình ăn khách mới của Trung Quốc. Phim về giới nữ như The Queen's Gambit… nhận nhiều lời khen vì đất nước đang thức tỉnh nữ quyền.

Sau tất cả, không tác phẩm nào đánh bại được Friends. Năm 2012, 8 năm sau mùa cuối cùng phát sóng, các video nhận 420 triệu lượt xem trên trang web trực tuyến của Trung Quốc. Khi Sohu loại bỏ loạt phim này vào năm 2018, khán giả tạo ra cuộc vận động đòi đưa loạt phim trở lại.

Thậm chí ngày nay, giới trẻ Trung Quốc thường xem Friends để quên đi những điều tiêu cực trong cuộc sống. Một khách hàng tại Central Perk cho biết cô xem Friends nhằm mục đích xả stress. “Tôi thường xem nó sau ngày dài làm việc mệt mỏi. Nó giúp tôi vui vẻ, tạm quên đi văn hóa làm việc 996”, cô gái 26 tuổi nói.

“Tôi thích chương trình dạy các cô gái trẻ theo đuổi tình yêu đích thực, không bị ràng buộc bởi câu môn đăng hộ đối truyền thống của Trung Quốc”, Wang, 22 tuổi, nhân viên truyền thông, nói với Sixth Tone.

Bộ phim truyền hình để lại ấn tượng vì những bài học ý nghĩa trong cuộc sống.

Trở lại với Du, anh cho rằng chìa khóa tạo nên sức hút của chương trình là thông điệp mang tính lý tưởng. “Phim truyền cho chúng ta những thông điệp, giá trị thực sự của tình bạn, tầm quan trọng của việc theo đuổi ước mơ. Điều đó được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, bao lâu cùng không lỗi thời”, Du khẳng định.

Hiện tại, chủ sở hữu Central Perk dự định để con trai Joey xem Friends sau khi cậu bé bước vào tiểu học. Nếu mười năm trước, Du không có ý định này. Giờ đây, nó như giáo trình dạy về giới tính theo cách hài hước.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Sixth Tone, Du cho biết anh dự định xem lại Friends: The Reunion hàng ngày. Theo lời anh, Central Perk vẫn ở đó với những người hâm mộ Friends - bộ phim gây “ám ảnh” và truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ thanh niên ở Trung Quốc.

“Tôi không điều hành chuỗi cà phê như một công việc kinh doanh mà là nơi trao đổi giấc mơ, đam mê. Mọi người cần có nơi thư giãn, giải phóng những phiền muộn sau ngày làm việc vất vả”, Du khẳng định với Sixth Tone.