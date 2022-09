Bộ phim được so sánh với Điệp viên 007

Bộ phim điệp viên "Blackbird" do Michael Flatley đóng chính xuất hiện giữa lúc truyền thông, người hâm mộ mong chờ diễn viên thay thế Daniel Craig đảm nhận vai James Bond.

Theo Mirror, bộ phim về điệp viên mới của Michael Flatley đang được giới phê bình săn đón. Tác phẩm có tựa đề Blackbird được công chiếu tại các rạp được Telegraph gọi là 'bộ phim xé toạc 007". Trong khi đó Irish Examiner bình luận rằng tình tiết phim khiến người xem rung động.

Theo IMDb, Blackbird tập trung vào điệp viên đã nghỉ hưu bị kéo trở lại cuộc sống nguy hiểm vì một bóng hồng nóng bỏng từng khiến anh vương vấn.

"Đặc vụ bí mật rắc rối Blackbird đột ngột nghỉ việc và mở hộp đêm sang trọng ở Caribbean để thoát khỏi quá khứ đầy đen tối và rắc rối. Nhưng rồi một bóng hồng, 'ngọn lửa cũ' xuất hiện và thắp lại tình yêu trong đời anh ấy, nhưng đồng thời mang lại nhiều nguy hiểm", mô tả phim viết.

Tại hình của Michael Flatley trong Blackbird. Ảnh: iMDb.

Tác phẩm xuất hiện giữa lúc truyền thông, người hâm mộ đang bàn tán ai sẽ thay thế Daniel Craig cho vai diễn James Bond trong loạt phim về điệp viên 007.

Những ngôi sao như Henry Cavill, Idris Elba, Tom Hardy và Sam Heughan được cho là những ứng cử viên tiềm năng cho vai diễn. Trong khi đó, Michael là ngôi sao toàn cầu gần 30 năm trước khi tạo ra điệu nhảy hoành tráng trong Ireland Riverdance.

Hồi tháng 3, nam diễn viên tiết lộ cổ và lưng của anh đang có chiều hướng xấu đi vì phải trả giá cho vai diễn. Ngôi sao của The Lord Of The Dance nói rằng cái giá này tuy đắt nhưng đáng.

"Bác sĩ cảnh báo nhưng tôi không nghe. Bây giờ cổ và lưng tôi đang trong tình trạng tồi tệ. Tôi đã theo đuổi giấc mơ của mình và không có bất kỳ vấn đề gì với nó", nam diễn viên nói với Mirror.

Michael Flatley thành công trong vai trò ngôi sao khiêu vũ. Ảnh: Daily Mail.

Năm 1989, Michael Flatley được ghi vào sách kỷ lục Guinness vì sở hữu đôi chân nhanh nhất trên thế giới với những điệu nhảy ấn tượng. Ông từng mua bảo hiểm đôi chân với giá 25 triệu bảng Anh.

Sau thành công của Ireland Riverdance, nam diễn viên tiếp tục tạo ra Lord of The Dance và lưu diễn khắp thế giới, biểu diễn ở hơn 60 quốc gia. Đây được xem là một trong những chương trình khiêu vũ thành công nhất từ trước đến nay.