Bộ phim điên rồ nhất của Nicolas Cage

Nicolas Cage đóng vai tên tội phạm tìm cách cứu người đẹp trước những thế lực độc ác trong phim “Prisoners of the Ghostland” của đạo diễn người Nhật Sion Sono.

Những năm gần đây, nam diễn viên người Mỹ gây chú ý khi tách biệt Hollywood, chỉ chuyên tâm diễn xuất trong những tác phẩm độc lập có nội dung quái dị như Mandy (2018) hay Pig (2021).

Trong khi đó, Sion Sono là nhà làm phim nổi tiếng tại xứ hoa đào, với đam mê thử nghiệm các dòng phim kết hợp giữa tình yêu, tình dục và yếu tố rùng rợn. Lần liên thủ đầu tiên của hai “dị nhân” khiến khán giả không khỏi tò mò về chất lượng của Prisoners of the Ghostland.

Nicolas Cage vào vai tên tội phạm có biệt danh Hero bị áp giải đến thị trấn Samurai. Thống đốc nơi đây (Bill Moseley đóng) hứa trả tự do cho tay côn đồ, với điều kiện hắn phải tìm được Bernice (Sofia Boutella) - một cô gái đang thất lạc ở Vùng đất Ma trong vòng 5 ngày. Nếu thất bại, bộ quần áo gã mặc trên người sẽ phát nổ.

Nicolas Cage (phải) và Sofia Boutella là hai gương mặt Hollywood nổi bật, thu hút khán giả xem phim.

Pha trộn văn hóa Đông - Tây

Đạo diễn Sion Sono cố tình hòa trộn âm hưởng văn hóa Đông - Tây trong bộ phim Mỹ đầu tay. Nhân vật chính bắt đầu hành trình từ một thị trấn giả tưởng có người Nhật và người da trắng sống chung. Bối cảnh phố cổ Nhật được phá cách bằng những biển quảng cáo ghi tiếng Anh, samurai ngồi rượu chè tám chuyện cùng các cao bồi.

Bộ phim sở hữu nhiều phân cảnh được “làm lố”, nhằm thể hiện rõ quan điểm nghệ thuật của Sion Sono. Điển hình là ở cảnh mở đầu, khi chiếc xe hơi của Thống đốc đi thật chậm trong một khu phố kiểu cổ của Nhật, xung quanh là dàn samurai hộ tống. Bọn “quỷ” mà Hero phải đối mặt mặc giáp samurai, nhưng lại sử dụng xe cơ giới hiện đại.

Ngược với không khí náo nhiệt của điểm xuất phát, Vùng đất Ma là một chốn hoang tàn chỉ còn phế liệu và cát bụi. Cư dân nơi đây có tính cách hoang dã, với phong cách ăn mặc kỳ quặc gợi nhớ đến các tác phẩm điện ảnh về hậu tận thế như Waterworld hay loạt Mad Max. Sion Sono đi ngược chuẩn mực điện ảnh thông thường khi không khắc họa rõ bối cảnh hay quá khứ của Hero, mà để người xem tự mường tượng thông qua các ẩn ý được cài cắm xuyên suốt.

Thông điệp về hành trình chuộc tội

Prisoners of the Ghostland sở hữu chuỗi hình ảnh biểu tượng gợi nhiều cách hiểu. Trong vài phân cảnh tưởng tượng, Hero thấy mình đang đi trong vùng đất của những người đeo mặt nạ cáo (kitsune no men) - biểu tượng thế giới linh hồn của người Nhật. Khán giả là người duy nhất chứng kiến trong vụ cướp ngân hàng, gã đã cố ngăn đồng bọn của mình sát hại một đứa nhỏ. Điều này cho thấy nhân vật có lòng trắc ẩn, chỉ vì hoàn cảnh mà làm việc ác. Tuy nhiên trong mắt người dân, Hero chỉ là con thú hoang suy đồi, sẵn sàng giết người yếu thế chỉ vì lòng tham. Tựa phim, suy cho cùng để chỉ Hero và những người anh gặp - đều là "tù nhân" bị kẹt mãi trong những lỗi lầm quá khứ.

Hơn nửa thời lượng của phim có tiết tấu chậm rãi, chủ yếu dùng phần nghe nhìn thay lời tự sự của nhân vật Hero, khắc họa hành trình chuộc lỗi của tên tội phạm. Điều này dễ khiến fan của Sion Sono, vốn mong chờ những cảnh chặt chém máu me, mất kiên nhẫn. Chỉ đến 20 phút cuối phim khi đã biết được bí mật của Vùng đất Ma, Hero và Bernice mới quyết định lao vào hang ổ kẻ đứng đằng sau mọi chuyện. Các nhân vật đọ kiếm thay vì đấu súng, với lối ra đòn hoa mỹ giống các anime chiến đấu của Nhật. Ở hồi kết, Sion Sono thực sự gây bất ngờ khi chiêu đãi khán giả một “final battle” (trận chiến cuối cùng) gây cấn.

Theo EW, Nicolas Cage từng nhận định Prisoners of the Ghostland là “bộ phim điên rồ nhất tôi từng tham gia”. Lời tuyên bố xuất phát từ một diễn viên thực lực từng đoạt giải Oscar cũng là lý do khiến các fan gạo cội của Cage mong đợi phim. Song, dù Cage giữ được kiểu diễn xuất đậm cá tính, nhân vật Hero vẫn là anh hùng kiểu mẫu, chưa “điên” và có dấu hiệu dần biến chất như các vai trong Willy’s Wonderland, Mandy hay Pig.

Bối cảnh "điên", nhưng vai của Nicolas Cage chưa đủ chất.

Về phần Sion Sono, người xem cảm nhận được sự tiết chế của ông trong phim Hollywood đầu tay. Điều này mang đến cho tác phẩm một cái kết tương đối có hậu. Dù vậy, có thể nói Prisoners of the Ghostland quá an toàn so với những phim mang tính thách thức giá trị đạo đức trước đây của vị đạo diễn như Strange Circus, Why Don’t You Play in Hell? hay Tokyo Tribe.

Ngoài sự điên chưa tới của Nicolas Cage hay Sion Sono, tuyến nhân vật trong Prisoners of the Ghostland cũng chưa thực sự được làm tới nơi tới chốn. Các tuyến vai phụ hay vai phản diện không có cá tính nổi bật, chỉ là đóng vai trò là mảnh ghép khắc họa trọn vẹn bối cảnh phim. Đặc biệt, nhân vật Bernice của người đẹp The Mummy Sophia Boutella bị khai thác vội vã, nên dù sánh vai trong phim nhưng cô chưa có đất diễn ngang tầm với Cage.

Trái ngược sự hời hợt trong việc khai thác nhân vật, cảnh phim được dàn dựng một cách công phu, nhồi nhét quá nhiều hình ảnh biểu tượng nhưng không hoàn toàn ăn nhập với nhau. Vì vậy sẽ không thấy lạ nếu có cắt đi một vài cảnh tưởng chừng phải mang ý nghĩa sâu sắc, mà không làm ảnh hưởng gì đến tổng thể bộ phim. Trên Detroit News, cây viết Adam Graham cho rằng Prisoners of the Ghostland là dạng phim trải nghiệm, thể hiện quan điểm làm nghề của Nicolas Cage và Sion Sono chứ chưa chắc phù hợp khán giả đại chúng.

Thật vậy, việc nhồi nhét quá nhiều hình ảnh biểu tượng, Kinh Thánh, điển tích... khiến người xem phổ thông dễ “hụt chân”, đi lạc trong mê cung triết lý của Cage và Sono. Trên Rotten Tomatoes, Prisoners of the Ghostland nhận ý kiến trái chiều. Nhóm khen phim chủ yếu đề cao phần hình ảnh và tính nghệ thuật, số còn lại cho rằng đây là tác phẩm điện ảnh “nhảm nhí, vô bổ”.