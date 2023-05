Bộ phim đầu tiên của năm 2023 cán mốc 1 tỷ USD

“The Super Mario Bros. Movie” là dự án đầu tiên trong năm nay vượt qua cột mốc phòng vé này. Thành tích của phim vượt xa những dự án nhà Marvel hay DC.

Tác phẩm hoạt hình chuyển thể lập kỷ lục phòng vé. Ảnh: Reddit.

Theo Variety, kết thúc tuần qua, The Super Mario Bros. Movie (tựa Việt: Phim anh em Super Mario) đã vượt qua cột mốc 1 tỷ USD doanh thu trên toàn cầu. Theo số liệu thống kê của Box Office Mojo, dự án hoạt hình thu về 490 triệu USD tại phòng vé nội địa và hơn 532 triệu USD tại thị trường quốc tế.

Với thành tích này, The Super Mario Bros. Movie trở thành phim điện ảnh ăn khách nhất năm 2023 cho tới hiện tại. Nó đồng thời là bom tấn thứ 5 trong thời kỳ hậu đại dịch gia nhập “câu lạc bộ 1 tỷ USD ”, sau Spider-Man: No Way Home, Top Gun: Maverick, Jurassic World: Dominion và Avatar: The Way of Water.

Ra rạp vào ngày 5/4, The Super Mario Bros. Movie thu về 204 triệu USD trong 5 ngày đầu tiên công chiếu. Tác phẩm lập kỷ lục là phim hoạt hình có mở màn hoành tráng nhất lịch sử, vượt qua cả Frozen II (2019).

Phim siêu anh hùng thất thế trong nửa đầu năm 2023. Ảnh: Marvel Studios/Warner Bros.

Chiến thắng của The Super Mario Bros. Movie không quá bất ngờ. Bên cạnh sức mạnh thương hiệu Mario, phim ghi điểm nhờ khai thác tốt các yếu tố giải trí dù nội dung không quá đặc sắc. Ngoài ra, tác phẩm lại ra rạp vào thời điểm không có quá nhiều đối thủ mạnh cạnh tranh, đặc biệt là các siêu bom tấn.

Nếu hoạt hình lên ngôi trong mùa phim đầu năm 2023, các dự án siêu anh hùng nhà Marvel hay DC lại thất thế thảm hại. Ant-Man 3 của Marvel ngậm ngùi dừng chân trước cột mốc 500 triệu USD , kém hơn cả thành tích hai phần phim trước đó.

Cá biệt, Shazam! Fury of the Gods của nhà DC chỉ thu về 133 triệu USD trên toàn cầu, gây lỗ nặng cho nhà sản xuất. Theo Slashfilm, đây là “bom xịt” lớn bậc nhất trong lịch sử dòng phim siêu anh hùng.