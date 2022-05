Bộ phim có kết thúc gây phẫn nộ với người xem

Khán giả cho rằng kịch bản phi lý, rối rắm và sự thay đổi lớn trong dàn diễn viên là lý do "Yêu, kết hôn, ly dị" mùa 3 có thành tích ảm đạm.

Ngày 1/5, tập cuối của bộ phim Yêu, kết hôn, ly dị mùa 3 lên sóng. Theo Nielsen Korea, bộ phim khép lại cùng tỷ suất người xem trung bình toàn quốc là 10,4% - rating cao nhất của mùa phim.

Yêu, kết hôn, ly dị đã có hai mùa phim thành công, với rating cao nhất lên tới 16,6%. Tuy nhiên, sang mùa 3, nhiều khán giả thể hiện sự thất vọng trước chất lượng nội dung đi xuống của bộ phim.

"Yêu, kết hôn, ly dị khiến người xem phẫn nộ vì cái kết vô lý. Tuy được chấp bút bởi biên kịch Im Sung Han, người được mệnh danh là 'mẹ đỡ đầu của makjang', kết thúc khó hiểu của bộ phim đã vượt qua giới hạn mà người xem có thể chấp nhận", TV Daily nhận xét.

Khán giả tỏ ra bất mãn với kết thúc của Yêu, kết hôn, ly dị mùa 3. Ảnh: Naver.

Tình tiết phi lý

Yêu, kết hôn, ly dị là bộ phim kể về nỗi đau khổ, quá trình đấu tranh và tìm kiếm hạnh phúc của 3 người phụ nữ ở độ tuổi 30, 40 và 50 sau khi họ bất ngờ phát hiện chồng mình ngoại tình.

Nhân vật chính của Yêu, kết hôn, ly dị là Sa Pi Young (Park Joo Mi thủ vai), Lee Si Eun (Jeon Soo Kyung thủ vai) và Boo Hae Ryung (Lee Ga Ryeong thủ vai).

Cuối mùa 2, bộ phim cho thấy cảnh 3 người chồng ngoại tình phải trả giá vì hành vi sai trái của mình. Dù được ở bên A Mi (Song Ji In thủ vai), Shin Yu Shin (Ji Young San đóng) vẫn cảm thấy hối hận vì đánh mất Pi Young. Mối quan hệ mờ ám giữa anh và mẹ kế Dong Mi (Lee Hye Sook thủ vai) cũng trở nên phức tạp hơn khi A Mi dọn về sống chung.

Park Hae Ryun (Jeon No Min thủ vai) đòi ly hôn với Si Eun sau 20 năm chung sống chỉ vì trót yêu Nam Ga Bin (Lim Hye Young thủ vai). Nhưng rồi, Ga Bin quyết định chấm dứt mối quan hệ với anh. Hae Ryun gần như đánh mất tất cả. Tuy có cuộc sống mới hạnh phúc bên Song Won (Lee Min Young thủ vai), Pan Sa Hyun (Kang Shin Hyo đóng) vẫn gặp không ít rắc rối vì Hye Ryung công khai tố cáo hành vi ngoại tình của anh.

Ở mùa 3, khán giả mong chờ được theo dõi 3 nhân vật nữ chính tìm kiếm hạnh phúc mới, đồng thời chứng kiến cách 3 người chồng và nhân tình trả giá cho sai lầm của mình.

Tuy nhiên, ngược lại với mong đợi từ người xem, mùa 3 của Yêu, kết hôn, ly dị đầy rẫy chi tiết khó hiểu, thậm chí bị đánh giá là ngớ ngẩn. Những người đã qua đời bất ngờ xuất hiện trở lại, trong khi mối quan hệ tình cảm giữa các nhân vật bắt đầu phát triển một cách rắc rối, lộn xộn.

Khán giả so sánh lối xây dựng tình tiết phi thực tế của Im Sung Han với Kim Soon Ok, biên kịch bộ phim Penthouse. Cách nhân vật Dong Mi sử dụng carbohydrate để giết người phi lý đến mức phân cảnh này đã trở thành meme (ảnh chế) phổ biến trên một số diễn đàn trực tuyến Hàn Quốc.

Sự xuất hiện của hồn ma, thần chết và nhập hồn làm cho bộ phim trở nên phi lý, rườm rà, đi chệch hướng với mục đích ban đầu. Sau khi bị Dong Mi hại, Shin Ki Rim (Noh Ju Hyeon thủ vai) chết và không thể rời khỏi thế giới này. Ông biến thành hồn ma và đi lang thang khắp nơi. Cuối cùng, ông nhập vào cơ thể của nhiều nhân vật để hành hạ Dong Mi.

Song Won bất ngờ qua đời sau khi sinh con. Cô cũng trở thành hồn ma giống Ki Rim và nhập vào người Boo Hae Ryung. Điều này khiến Hae Ryung phải trải qua nhiều khổ sở. Ngoài ra, Hae Ryung cũng là người duy nhất trong nhà nhìn thấy hồn ma một đứa trẻ. Tuy nhiên, vai trò của đứa trẻ này chưa được thể hiện rõ ràng.

Chi tiết nhập hồn, thần chết xuất hiện trong Yêu, kết hôn, ly dị khiến khán giả cảm thấy khó hiểu. Ảnh: Naver.

Trong mùa 3, Pi Young cuối cùng cũng có được khởi đầu mới bên Seo Dong Ma (Bu Bae thủ vai). Thế nhưng, hạnh phúc của cô không kéo dài lâu. Mùa 3 bộ phim kết thúc với cảnh Dong Ma được đưa đến bệnh viện sau khi anh bị trần thạch cao rơi trúng. Anh trở thành mục tiêu của thần chết. Chi tiết Dong Ma ngồi dậy, nhìn vào mặt thần chết và hỏi danh tính của họ khiến nhiều khán giả suy đoán anh qua đời.

Kết thúc bộ phim để lại nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. "Liệu Dong Ma có thực sự qua đời không?", "Tại sao lại có phân cảnh Seo Ban (Moon Sung Ho thủ vai), người hẹn hò với Si Eun, làm đám cưới với Song Won, một người đã qua đời?", "Có phải A Mi ngoại tình với Sa Hyun không?", "Kết cục của Hae Ryung là gì?" là một số câu hỏi người xem đặt ra nhiều nhất.

Khán giả dự đoán đây là dấu hiệu cho thấy Yêu, kết hôn, ly dị tiếp tục thực hiện mùa 4. Tuy nhiên, vấn đề tồn đọng, chưa được giải quyết trong mùa 3 nhiều đến mức người xem cho rằng không thể gọi đây là "cái kết mở".

"Tôi tò mò về ý định phát triển nội dung của biên kịch Im Sung Han, người đã viết cái kết một cách vô trách nhiệm, không có chút cân nhắc, lịch sự nào đối với những người xem đã đồng hành cùng bộ phim đến tận mùa 3", nhà phê bình Jeong Deok Hyun nhận xét.

Tính cách nhân vật không hợp lý

Sự thay đổi kỳ lạ trong tính cách của nhân vật cũng khiến khán giả dần mất hứng thú với Yêu, kết hôn, ly dị.

Trong mùa 1 và 2, nhân vật Boo Hae Ryung đại diện cho hình mẫu phụ nữ dám nghĩ, dám làm ở độ tuổi 30. Cô cá tính, mạnh mẽ và quyết đoán. Cô sẵn sàng phản đối lại yêu cầu, tiêu chuẩn vô lý từ bố mẹ chồng. Thậm chí, vào thời điểm ly hôn, cô quyết định vạch trần chuyện ngoại tình của chồng tại buổi họp báo, đặt bản thân vào thế có lợi. Cô được coi như một trong những nhân vật "có cái nhìn tỉnh táo nhất".

Tuy nhiên, đến mùa 3, Boo Hae Ryung dần trở thành kiểu người chỉ mải mê theo đuổi, tán tỉnh những người đàn ông có điều kiện tốt để trả thù chồng cũ. Thay vì loạt thế mạnh được thể hiện trước đó của Hae Ryung, điều duy nhất khán giả ấn tượng về cô trong mùa 3 là việc cô bị nhập hồn. Boo Hae Ryung bỗng trở nên mờ nhạt hơn dù cô là 1 trong 3 nhân vật chính.

Boo Hae Ryung không phải nhân vật duy nhất có tính cách thay đổi một cách bất thường.

Ban đầu, Nam Ga Bin muốn kết hôn với Park Hae Ryun. Về sau, cô quyết định phản bội anh và quay lại với hôn phu cũ Seo Dong Ma. Tuy nhiên, Dong Ma bất ngờ từ chối tình cảm của Nam Ga Bin, dù trước đó anh thường xuyên bày tỏ mong muốn nối lại tình cảm với cô. Đó là vì Dong Ma đã yêu Sa Pi Young từ cái nhìn đầu tiên sau khi anh vô tình nghe thấy tiếng la hét của cô trong bệnh viện.

Công chúng cho rằng lý do Dong Ma nảy sinh tình cảm cho Pi Young đem lại cảm giác không hợp lý, mơ hồ. Nhiều khán giả bày tỏ sự khó hiểu với sự thay đổi đột ngột của Dong Ma.

Ngoài ra, một trong số yếu tố chính khiến Yêu, kết hôn, ly dị mùa 3 trở nên kém hấp dẫn nằm ở sự thay đổi lớn trong dàn diễn viên.

Sự thay đổi lớn trong dàn diễn viên khiến khán giả đánh mất một phần hứng thú với Yêu, kết hôn, ly dị. Ảnh: Naver.

Vào tháng 2, đoàn sản xuất phim xác nhận 3 diễn viên Sung Hoon, Lee Tae Gon và Kim Bo Yun không xuất hiện trong mùa 3. Vai diễn Pan Sa Hyun, Shin Yu Shin và Kim Dong Mi lần lượt được thay thế bởi Kang Shin Hyo, Ji Young San và Lee Hye Sook.

Đây đều là vai diễn lớn, đóng vai trò quan trọng trong Yêu, kết hôn, ly dị. Do vậy, việc bộ phim đột ngột thay đổi diễn viên khiến tương tác giữa các nhân vật trong phim bỗng trở nên gượng gạo, làm cho khán giả khó nắm bắt nội dung.

Trái ngược với thành công của 2 mùa đầu, Yêu, kết hôn, ly dị mùa 3 khép lại một cách khá khiêm tốn. Kịch bản rối rắm, phi lý, thay đổi lớn trong dàn diễn viên, cộng thêm sự cạnh tranh gay gắt đến từ các bộ phim công chiếu cùng thời điểm, điển hình Twenty Five, Twenty One, đã khiến Yêu, kết hôn, ly dị dần đánh mất sức hút của mình.