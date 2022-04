Bộ phim bị đình chỉ sản xuất vì thái độ của Bill Murray

Khiếu nại về hành vi không phù hợp của nam diễn viên Bill Murray trên phim trường “Being Mortal” đã khiến dự án bị đình chỉ sản xuất.

Sau ba ngày tạm dừng sản xuất, dự án phim chuyển thể Being Mortal của đạo diễn Aziz Ansari với sự góp mặt của Bill Murray, Seth Rogen và Ansari trong các vai chính đã bị đình chỉ sản xuất. Quyết định được hãng Searchlight Pictures đưa ra hôm 20/4.

Theo Deadline, nhiều nguồn tin thân cận với dự án cho hay quyết định đình chỉ được đưa ra sau đơn khiếu nại từ ê-kíp về những hành vi không phù hợp của nam diễn viên Bill Murray. Một cuộc điều tra nội bộ đoàn phim đang được tiến hành và tương lai của ngôi sao gạo gội trong dự án vẫn chưa được quyết định.

Trong quá khứ, thái độ của Bill Murray trên phim trường từng khiến nhiều bạn diễn và đồng nghiệp cảm thấy bất bình. Ảnh: Mega.

Tin tức cũng cho hay Aziz Ansari và Seth Rogen không nằm trong số những người bày tỏ bất bình với Murray. Hãng Searchlight Pictures cũng không đưa ra bình luận về sự việc do chưa có kết luận điều tra.

Lá đơn khiếu nại được gửi đi vào cuối tuần trước, dẫn đến việc dự án phải tạm dừng ghi hình từ ngày 18/4. Tới 20/4, hãng phim quyết định đình chỉ sản xuất dự án để phục vụ việc điều tra cũng như cân nhắc các quyết sách trong tương lai. Thông tin này được hãng Searchlight Pictures chuyển tới các diễn viên và ê-kíp sản xuất vào đêm ngày 20/4.

Being Mortal được xây dựng dựa trên nội dung cuốn sách phi hư cấu Being Mortal: Medicine and What Matter in the End của tác giả Atul Gawande. Dự án khởi quay từ 28/3 và đã đi được một nửa hành trình trước thời điểm tạm dừng sản xuất vào đầu tuần này. Hiện chưa rõ việc đình chỉ sản xuất sẽ ảnh hưởng thế nào tới kế hoạch phát hành phim bộ phim trong năm 2023.