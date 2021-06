Bộ phim bị đạo diễn cất kho 30 năm bất ngờ ra rạp

Bộ phim nhan đề “An Experience to Die For: Be a Wicked Woman” sẽ ra rạp tại Hàn Quốc vào tháng 7. Đạo diễn Ki Young đã cất kho tác phẩm suốt 30 năm qua vì không ưng ý.

Korean JoongAng Daily đưa tin ngày 31/5, hãng Blue Film Works bất ngờ thông báo tác phẩm An Experience to Die For: Be a Wicked Woman sẽ chính thức phát hành tại Hàn Quốc sau 30 năm cất kho.

“An Experience to Die For: Be a Wicked Woman được quay vào năm 1990 và là tác phẩm cuối cùng trong sự nghiệp của nhà làm phim Kim Ki Young. Tuy nhiên, phim chưa từng công bố rộng rãi bởi đạo diễn không ưng ý với sản phẩm. Ông đã đem tác phẩm cất kho thay vì phát hành tại rạp”, đại diện hãng phim cho hay.

Hai nữ diễn viên Youn Yuh Jung và Lee Tam Mi trong An Experience to Die For: Be a Wicked Woman. Ảnh: Blue Film Works.

Bản phim An Experience to Die For: Be a Wicked Woman đã được tìm thấy trong nhà kho tại tư gia của đạo diễn Kim Ki Young. Phim được công chiếu giới hạn lần đầu tiên năm 1997, trong sự kiện “Hồi tưởng Kim Ki Young” thuộc khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 2. Sau đó, tác phẩm chưa từng được phát hành rộng rãi tại rạp cho tới ngày hôm nay.

Bộ phim của cố đạo diễn Kim Ki Young có sự góp mặt của nữ diễn viên gạo cội vừa đoạt Oscar - Youn Yuh Jung.

Nội dung An Experience to Die For: Be a Wicked Woman xoay quay một người phụ nữ tên Yuh Jung, do nữ diễn viên Youn Yuh Jung thủ vai. Bạn thân của Yuh Jung là Myeong Ja (Lee Tam Mi). Cùng nhau, họ đã xây dựng kế hoạch trả thủ chồng của đối phương.

Trong suốt sự nghiệp, đạo diễn Kim Ki Young thường làm những bộ phim xoay quanh hai nhân vật nữ tranh giành tình cảm của một người đàn ông. Tuy nhiên, ở tác phẩm sau chót, ông quyết định để họ đoàn kết với nhau.

An Experience to Die For: Be a Wicked Woman đánh dấu lần hợp tác thứ ba giữa bà Youn Yuh Jung và cố đạo diễn Kim Ki Young trên màn ảnh rộng. Hai tác phẩm trước đó là Woman of Fire (1971) và The Insect Woman (1972). Bản phim gốc năm 1990 sẽ được cải tiến tới độ phân giải 4K trước khi ra rạp trong tháng 7.

Bà Youn Yuh Jung (trái) trong Woman of Fire (1971). Ảnh: Woo-jin Films.

Tại lễ trao Giải Oscar 2021, bà Youn Yuh Jung đã làm nên lịch sử khi giành chiến thắng tại hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc. Nữ nghệ sĩ được vinh danh với vai người bà vui tính trong tác phẩm Minari của đạo diễn Lee Isaac Chung. Trong bài phát biểu khi nhận tượng vàng danh giá, bà Youn Yuh Jung đã dành lời cảm ơn đến đạo diễn Kim Ki Young.

Kim Ki Young là nhà làm phim gạo cội của điện ảnh Hàn Quốc. Ông nổi tiếng với những bộ phim kinh dị khai thác khía cạnh mãnh liệt và cường điệu trong tâm lý con người. Kịch bản phim thường xoay quanh tâm tư và tình cảm của các nhân vật nữ. Ông qua đời ngày 5/2/1998.