Bỏ ngoài sổ sách hàng trăm triệu đồng, nhóm cán bộ thị trấn bị khởi tố

Nhóm 4 cán bộ chủ chốt của thị trấn Mường Xén (Nghệ An) đã tự đặt mức phí để thu tiền người dân bán hàng trong chợ với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Ngày 11/9, Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Lô Thị Khuyên (51 tuổi), nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Chợ Mường Xén, nơi thu hàng trăm triệu tiền phí nhưng đã bị bỏ ngoài sổ sách.

Trước đó, cơ quan công an cũng đã khởi tố ông Lê Huy Tài (61 tuổi) - nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Mường Xén; ông Nguyễn Văn Mai (38 tuổi) - Phó chủ tịch UBND thị trấn Mường Xén và bà Hồ Hải Yến (38 tuổi) - Kế toán xã Mường Ải.

Bà Khuyên cùng “bộ sậu” của mình đang được tại ngoại để điều tra về sai phạm thu - chi ở chợ Mường Xén. Theo đó, nhóm người trên tự đặt ra các mức phí rồi thu tiền của người dân bán hàng trong chợ với số tiền hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Tuy nhiên, số tiền thu được này lại được bỏ ngoài sổ sách.

Cơ quan chức năng xác định trong năm 2017 và 2018, thị trấn Mường Xén đã thu được hơn 340 triệu đồng tiền các loại phí từ chợ Mường Xén.