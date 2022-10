Bộ Ngoại giao: Không bao che cán bộ sai phạm vụ chuyến bay giải cứu

Ông Nguyễn Hồng Hà, nguyên cán bộ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka và bà Nguyễn Lê Ngọc Anh, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam ở Malaysia, đã bị đình chỉ trước khi bị bắt hôm 4/10.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

"Trước đó, Bộ Ngoại giao đã đình chỉ công tác các cá nhân liên quan để phục vụ quá trình điều tra", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói trong buổi họp báo thường kỳ chiều 6/10, khi được đề nghị bình luận trước những diễn biến mới trong vụ án liên quan tới các chuyến bay giải cứu.

"Quan điểm nhất quán của Bộ Ngoại giao là tất cả cán bộ ngoại giao đều phải tuân thủ nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách và quy định của nhà nước", bà Hằng khẳng định chiều 6/10. "Tất cả hành vi vi phạm pháp luật đều phải bị xử lý theo quy định của pháp luật, không bao che, không có vùng cấm".

"Bộ Ngoại giao phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc, xử lý đúng người, đúng hành vi vi phạm theo đúng quy định pháp luật", bà Hằng nhấn mạnh.

Hôm 4/10, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam thêm 3 người liên quan vụ vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và một số địa phương khác.

Trong số đó có 2 nhân viên thuộc Bộ Ngoại giao là ông Hà và bà Ngọc Anh. Ông Hà bị khởi tố, tạm giam về tội Nhận hối lộ, còn bà Ngọc Anh bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đây là những cá nhân mới nhất bị khởi tố liên quan tới vụ án chuyến bay giải cứu, nâng tổng số bị can của vụ án lên 24.

Theo cơ quan chức năng, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao đã tổ chức 173 chuyến bay vào năm 2021, đưa hơn 50.000 công dân thuộc diện ưu tiên về nước.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao phối hợp với bộ, ngành tổ chức hơn 400 chuyến bay đưa về nước trên 70.000 người. Tổng số chuyến bay về nước trong năm 2021 là gần 600 chuyến và đưa khoảng 120.000 công dân hồi hương.

Trong tổng số 24 bị can đã bị khởi tố, Bộ Ngoại giao có 5 bị can liên quan gồm: Thứ trưởng Tô Anh Dũng; Cục trưởng Cục Lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan; cục phó Đỗ Hoàng Tùng; Chánh văn phòng Cục Lãnh sự Lê Tuấn Anh và Phó phòng Bảo hộ công dân Lưu Tuấn Dũng.