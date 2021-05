Bộ manga 'Black Clover' cán mốc 15 triệu bản in trên toàn cầu

Theo Weekly Shonen Jump, "Black Clover" đã đạt số lượng bản in kỷ lục đối với chính bộ truyện tranh đình đám này.

Tạp chí Weekly Shonen Jump số 26 của Shueisha cho biết bộ truyện tranh hút khách Black Clover của tác giả Yūki Tabata đã có hơn 15 triệu bản in trên toàn thế giới. Đây được xem là con số kỷ lục của tác phẩm này.

Tác giả Tabata đã ra mắt Black Clover trên Weekly Shonen Jump vào tháng 2/2015. Tập 28 của bộ truyện được xuất bản tại Nhật Bản vào ngày 2/4 vừa qua còn tập thứ 29 sẽ xuất xưởng vào ngày 2/7 sắp tới.

Viz Media và nền tảng MANGA Plus của Shueisha sẽ cùng xuất bản Black Clover ở định dạng kỹ thuật số. Ngoài ra, Viz Media sẽ chịu trách nhiệm thêm ở mảng truyện in.

Giống như một số bộ manga thành công khác, bản anime của Black Clover cũng được người hâm mộ yêu thích. Ảnh: Suki Desu.

Bản anime chuyển thể của Black Clover đã được công chiếu tại Nhật Bản vào tháng 10/2017. Ban đầu, bộ phim dự kiến có 51 tập nhưng đến cuối năm 2018, đơn vị sản xuất đã bắt đầu phần với với tập 52.

Tháng 4/2020, bộ phim bị gián đoạn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Sau đó, 133 tập đã được hoàn thành.

Tới nay, cả bản truyện tranh lẫn phim hoạt hình anime của Black Clover đều được người hâm mộ đón nhận nhiệt tình. Bằng chứng rõ nét nhất chính là con số 15 truyện bản in trên toàn cầu mới được tạp chí Weekly Shonen Jump công bố.

Black Clover cũng ra mắt tại Việt Nam. Bộ truyện tranh được nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu vào khoảng giữa năm ngoái. Bộ manga là câu chuyện về Asta, thiếu niên không có pháp thuật, giữa thế giới bị thống trị bởi pháp thuật.

Sự mâu thuẫn đến từ số phận của nhân vật chính tương phản với quyết tâm và khát vọng mạnh mẽ của Asta là yếu tố quan trọng để đem lại sự thành công cho Black Clover.