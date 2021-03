Bộ KHĐT cập nhật kịch bản tăng trưởng GDP

Thoát mắc cạn, tàu Ever Given chưa thể tiếp tục hành trình

0 3

Sau khi thoát cảnh mắc cạn tại kênh đào Suez hôm 29/3, tàu Ever Given vẫn chưa thể tiếp tục cuộc hành trình do cần được kiểm tra về độ an toàn.