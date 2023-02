Bộ jumpsuit gây chú ý của Harry Styles tại Grammy

Xuất hiện trên thảm đỏ Grammy 2023, ca sĩ Harry Styles khẳng định phong cách thời trang phi giới tính với bộ jumpsuit xẻ sâu, khoe hình xăm.

Harry Styles trong trang phục jumpsuit nhiều màu, gây tiếng vang tại Grammys. Ảnh: Harry and Niall News.

Không chỉ mang về 2 giải thưởng Grammy vào tối Chủ nhật (ngày 5/2), Harry Styles còn gây ấn tượng với bộ trang phục độc đáo, không đụng hàng trên thảm đỏ lễ trao giải.

Theo đuổi phong cách thời trang phi giới tính, nam ca sĩ diện liên tục 2 bộ jumpsuit khi xuất hiện trên thảm đỏ và lên sân khấu trình diễn. Theo CNN, anh đã trở thành một biểu tượng thời trang với những thiết kế độc đáo này.

Harry Styles tỏa sáng trên thảm đỏ Grammys trong bộ jumpsuit đính pha lê. Ảnh: Harry and Niall News.

Bộ jumsuit đính pha lê Swarovski nhiều màu

Cựu thành viên ban nhạc One Direction diện jumpsuit xẻ sâu, để lộ hàng loạt hình xăm trên ngực và cánh tay.

Những viên pha lê Swarovski màu sắc được đính kết, tạo thành họa tiết harlequin sống động. Phần gấu quần loe rộng để lộ đôi boots trắng, đế cao.

Harry Styles thường chọn trang phục thảm đỏ là những bộ quần áo liền thân đến từ nhà mốt Gucci.

Tuy nhiên, trong lần xuất hiện này tại Grammys 2023 (viết tắt của Grammy Awards), nam ca sĩ lại chọn thiết kế của Egnolab - một thương hiệu thời trang Pháp gây tiếng vang với những sáng tạo phi giới tính.

Ngay sau khi hình ảnh của Harry Styles được ghi lại, một cuộc tranh cãi đã bùng nổ trên mạng xã hội. Một số người cho rằng Styles nên khoác thêm một chiếc áo bên ngoài trang phục. Những khán giả khác lại bảo vệ quyền tự do ăn mặc của nghệ sĩ.

Giới mộ điệu lập tức so sánh nam ca sĩ với hai biểu tượng nhạc pop huyền thoại nhất nước Anh là Elton John và David Bowie.

Harry Styles diện bộ jumpsuit sequin biểu diễn trên sân khấu. Ảnh: CBS.

Trang phục phi giới tính của Harry Styles

Jumpsuit đang dần trở thành trang phục quen thuộc của Styles. Cựu thành viên One Direction liên tục diện những bộ áo liền quần trong chuyến lưu diễn Love On Tour (kéo dài từ năm 2021-2023).

Không chỉ diện trên thảm đỏ, nam ca sĩ còn chuẩn bị sẵn jumpsuit cho tiết mục biểu diễn đáng mong chờ tại sân khấu Grammys.

Trình diễn bài hát nổi tiếng As It Was, Harry Styles mặc một bộ áo liền quần sequin kín đáo hơn, song không kém phần nổi bật.

Chi tiết tua rua ánh bạc nhận nhiều lời khen ngợi của các tín đồ thời trang khắp nơi trên thế giới.

Khi lên nhận giải “Album của năm” và “Album nhạc pop xuất sắc”, Harry Styles lựa chọn trang phục lịch sự, trang trọng hơn. Trong chiếc crop vest (vest lửng) và quần ống rộng màu nâu, anh gửi lời cảm ơn đến các cộng sự, khán giả đã ủng hộ sự nghiệp âm nhạc của mình.

Bộ trang phục lịch sự, song vẫn ấn tượng của Harry Styles khi nhận giải thưởng. Ảnh: Chris Pizzello.

Điểm nhấn trong outfit này của Harry là chiếc áo sequin lấp ló bên trong. Chỉ với một chi tiết nổi bật, anh đã khẳng định phong cách thời trang phi giới tính tự do, phóng khoáng xuyên suốt lễ trao giải.