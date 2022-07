'Bố hổ' đứng sau Son Heung-min

Theo dõi 11 thiếu niên đang tâng bóng trên sân bằng đôi mắt sắc lạnh, Son Woong-jung, cha của tiền đạo Son Heung-min, hét lên: "Tập trung! Đừng phân tâm! Đừng để bóng rơi!".

Giọng nói như sấm của ông Son lấp đầy sân bóng. Các thiếu niên chăm chú lắng nghe chỉ dẫn của vị huấn luyện viên và tập trung xử lý bóng bằng đầu, chân như những gì Son Heung-min từng làm ở tuổi của họ, theo The Korea Times.

Ông Son đứng quan sát với vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm khắc trong khi các cầu thủ trẻ luyện tập suốt 20 phút. Ông không bỏ qua bất kỳ lỗi sai nào.

"Nhìn cậu giống như không muốn chơi bóng nữa, đúng không? Hay là cậu không muốn ở đây?", ông Son nói với một trong những thiếu niên, nhìn thẳng vào mắt cậu bé.

Kết thúc buổi tập, vị huấn luyện viên ôm và động viên từng cầu thủ. "Tất cả chúng ta ở đây để được hạnh phúc, để chơi bóng trên sân".

Thẳng thắn, nghiêm khắc, nhưng ấm áp là những gì mọi người mô tả về ông Son. Hơn thế, ông còn là một người rất nghiêm túc với bóng đá và tương lai của các cầu thủ trẻ.

Huấn luyện viên Son Woong-jung, cha của tiền đạo Son Heung-min thuộc CLB Tottenham Hotspur, tại Học viện bóng đá Son ở Chuncheon, tỉnh Gangwon.

Sinh ra trong một gia đình nghèo ở Seosan thuộc tỉnh Chungcheongnam-do, ông Son Woong-jung cho biết mình đam mê bóng đá từ khi còn nhỏ và chuyển đến Chuncheon, tỉnh Gangwon, để theo học một trường trung học có đội bóng lớn.

Nhưng sự nghiệp cầu thủ của ông đã đột ngột kết thúc ở tuổi 28 vì chấn thương. Với tư cách cầu thủ bóng đá, ông khiêm tốn nói rằng: "Tôi là một người chơi tệ. Có người từng nói tôi là cầu thủ hạng ba hoặc hạng tư, tôi nghĩ đó là mô tả chính xác".

Tuy nhiên, cầu thủ bóng đá hạng ba này đã đào tạo con trai trở thành một trong những cầu thủ bóng đá Hàn Quốc vĩ đại nhất mọi thời đại. Son Heung-min đã trở thành ngôi sao bóng đá châu Á đầu tiên giành được giải thưởng Chiếc giày vàng Premier League.

Dù vậy, ông Son không đồng ý việc miêu tả con trai mình là "đẳng cấp thế giới", lưu ý rằng Heung-min vẫn còn một chặng đường dài phía trước và khuyến khích con khiêm tốn, tiếp tục làm việc chăm chỉ để cải thiện thành tích.

Việc huấn luyện con trai nghiêm khắc khiến ông Son nổi tiếng với biệt danh "bố hổ". Nhưng đối với Son Heung-min, cha anh còn là huấn luyện viên, người thầy không thể thiếu trong cuộc sống lẫn sự nghiệp. "Sự nghiệp bóng đá của tôi hoàn toàn là công sức của cha tôi", anh từng trả lời phỏng vấn.

Cha nào con nấy

Son Heung-min lần đầu nói với cha mình rằng anh muốn trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp khi đang học lớp 3.

Ông Son không muốn con trai trở thành cầu thủ vì ký ức đau buồn của ông với bóng đá. Nhưng người cha sớm nhận ra rằng ông không thể ngăn cản niềm đam mê của con trai với trái bóng.

"Chúng tôi rất khó khăn khi con trai nói rằng nó muốn trở thành một vận động viên. Kinh tế gia đình tồi tệ. Chuncheon được bao quanh bởi những ngọn núi, vì vậy có rất nhiều tuyết và gió lạnh trong suốt mùa đông", ông Son kể.

Sau khi giải nghệ sớm, ông Son bươn chải nhiều công việc để kiếm tiền lo cho gia đình, từ công nhân xây dựng cho đến huấn luyện viên thể dục ở trung tâm cộng đồng.

Son Woong-jung nổi tiếng là người thầy nghiêm khắc và có phương pháp đào tạo riêng.

Dù vậy, ông vẫn dành nhiều thời gian, tâm sức để giúp con theo đuổi đam mê bóng đá. Mỗi buổi sáng sớm, ông đều nhặt đá trong sân chơi của trường để con không bị thương khi tập bóng.

Người cha này thậm chí đã đổ hơn 100 bao muối để giữ cho nền đất ở sân chơi khô ráo vào mùa hè và không đóng băng vào mùa đông.

Vào những ngày tuyết rơi dày, ông dùng cày để dọn dẹp một phần sân đủ rộng cho con tập rê bóng.

Một trong những phương pháp huấn luyện nổi tiếng của ông Son là để con vừa chạy 3 vòng sân, vừa tâng bóng bằng hai chân. Nếu bóng rơi, ông bắt con tập lại từ đầu.

Nhờ phương pháp này, khi gia nhập đội bóng nhí và có trận đấu đầu tiên với các bạn cùng lứa ở tuổi 16, Son Heung-min đã thể hiện kỹ năng kiểm soát bóng tuyệt vời.

Trong cuốn hồi ký được xuất bản gần đây, Everything Begins from the Basics, ông Son cho biết cây tre phải mất ít nhất 5 năm để bén rễ sâu trong lòng đất trước khi vươn thân và mọc lá.

Tương tự như vậy, ông tin rằng một vận động viên cần nhiều năm đào tạo cơ bản để có thể phát triển mạnh mẽ như cây tre đứng thẳng trong thời tiết khắc nghiệt.

Son Heung-min trở thành cầu thủ châu Á đầu tiên giành được giải thưởng Chiếc giày vàng Premier League.

Điểm yếu của bóng đá Hàn Quốc

Ông Son không hài lòng về cách các cầu thủ trẻ được đào tạo và phát triển tại Hàn Quốc. Ông chỉ ra rằng hệ thống giáo dục cơ sở không hiệu quả đã đẩy vận động viên đến sự cạnh tranh khắc nghiệt. Đôi khi luyện tập chăm chỉ vẫn không mang lại kết quả tốt.

Bất chấp những thành tựu trong các giải khu vực, ông Son nhận định bóng đá Hàn Quốc vẫn "mờ mịt", nếu không muốn nói là không tồn tại, trên bản đồ thế giới.

"Đầu vào kém thì đầu ra kém. Để thay đổi đầu ra, chúng ta phải thay đổi đầu vào. Nó đơn giản là vậy".

Vị huấn luyện viên 60 tuổi nói rằng vấn đề sâu xa nhất ảnh hưởng đến bóng đá Hàn Quốc là ở hệ thống bóng đá trẻ coi trọng thành tích, trong khi nhắm mắt làm ngơ trước quá trình: Sức khỏe, sự nghiệp của cầu thủ không quan trọng bằng điểm số của đội tại giải đấu địa phương.

Ông Son muốn các cầu thủ của mình phải thành thạo tất cả kỹ năng cơ bản về kiểm soát bóng trước khi tham gia các giải đấu chuyên nghiệp.

"Những cầu thủ trẻ bị đẩy vào cuộc cạnh tranh khốc liệt, đẩy cơ thể của họ đến giới hạn. Cuối cùng họ trở nên kiệt sức quá sớm và phải kết thúc sự nghiệp trước khi đạt đến đỉnh cao", ông Son nói.

Ông nói thêm đó là lý do ông không cho con trai tham gia bất kỳ đội bóng nào cho đến khi 14 tuổi.

Vị huấn luyện viên tin rằng nếu hệ thống đào tạo cầu thủ trẻ thay đổi, tương lai của bóng đá Hàn Quốc cũng có thể thay đổi.

"Nếu các cơ quan quản lý thể thao có cái nhìn dài hạn và đầu tư nhiều hơn vào sự nghiệp tương lai của các cầu thủ trẻ, thì việc lọt vào vòng 16 đội tại World Cup có lẽ không phải là một thách thức lớn trong 15 năm nữa".

Tháng 10/2021, ông Son khai trương Học viện bóng đá Son ở miền núi Chuncheon. Chuncheon là nơi Son Heung-min đã tập chơi bóng từ lúc 5 cho đến 14 tuổi, cũng là quê hương của tiền đạo Tottenham.

Học viện bóng đá rộng 66.000 m2, hiện là điểm đến mơ ước của những cầu thủ trẻ đầy khát vọng, mong muốn trở thành Son Heung-min tiếp theo.

"Tôi hy vọng nơi này góp phần đưa các vận động viên trẻ trở thành những cầu thủ tài năng trong tương lai”, ông Son nói.