'Bố hổ' Cristiano Ronaldo

Siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo gây chú ý khi có tin đồn sẽ ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2,5 năm để gia nhập CLB Al Nassr của Saudi Arabia. Nếu là sự thật, đây sẽ là thỏa thuận trị giá hàng triệu USD, một con số kỷ lục trong lịch sử bóng đá thế giới.

Theo nhận định của SCMP, Ronaldo được cho là cầu thủ vĩ đại nhất, dù đang ở giai đoạn hoàng hôn của sự nghiệp. Những tin tức, câu chuyện bên ngoài sân cỏ của anh lúc nào cũng được chú ý hơn bao giờ hết.

Trong đó, cách dạy con khắt khe, nhiều yêu cầu của Ronaldo khiến các bậc phụ huynh quan tâm. Anh đã quyết định cấm con trai sử dụng điện thoại vì lo ngại cậu bé bị nghiện mạng xã hội. Cristiano Ronaldo Jr cũng không được sử dụng thức ăn nhanh và phải có chế độ tập luyện thể thao nghiêm ngặt.

Các video tập luyện của 2 cha con Ronaldo nhanh chóng phổ biến trên mạng xã hội. Những tấm ảnh thân hình 6 múi lộ rõ của cả hai do siêu sao bóng đá đăng tải cũng nhận được nhiều sự chú ý.

Nhiều người đặt ra câu hỏi, liệu cậu bé chỉ mới 11 tuổi có gặp khó khăn khi đáp ứng những kỳ vọng của cha mình?

“Con trai tôi có tiềm năng. Chúng tôi sẽ xem liệu cậu bé có trở thành một cầu thủ bóng đá vĩ đại hay không. Đôi khi con tôi uống Coca và ăn khoai tây chiên khiến tôi không hài lòng. Tôi làm tất cả mọi thứ chỉ muốn con trở thành người giỏi nhất cho dù con có chọn công việc gì. Tôi luôn nói rằng chăm chỉ là điều quan trọng nhất", Ronaldo viết trên Twitter.

Những quy tắc khi dạy con có thể khiến siêu sao bóng đá trở thành "bố hổ". Đây là một cụm từ được đặt ra trong cuốn sách Battle Hymn of the Tiger Mother xuất bản năm 2011 của nữ tác giả Amy Chua.

"Bố mẹ hổ" là thuật ngữ quen thuộc với công chúng, chỉ những ông bố bà mẹ độc đoán, chỉ đạo và quản lý con cái từng tý một. Họ vẫn yêu thương con, nhưng không có sự mềm mỏng đối thoại hay thương lượng. Bố mẹ hổ đặt ra nhiều định hướng, kỳ vọng. Đôi khi chính điều này khiến đứa trẻ thiếu khả năng độc lập giải quyết vấn đề.

Tanith Carey, một người mẹ và là tác giả của 12 cuốn sách về tâm lý học, nuôi dạy con cái và lịch sử xã hội, trong đó có cuốn Taming the Tiger Parent, cho rằng trẻ em sẽ không đáp ứng được kỳ vọng cha mẹ đặt ra nếu bị ép vượt quá khả năng của chúng.

“Điều đó gây hại cho các con, khiến con trẻ có cảm giác chúng không bao giờ làm đủ tốt, không thể khiến cha mẹ hài lòng", cô nói thêm.

Ryan Hong, trợ lý giáo sư tâm lý học tại Đại học Quốc gia Singapore, người đã nghiên cứu những đứa trẻ được giáo dục trong những gia đình có bố mẹ hổ, cho biết con cái có cha mẹ kỳ vọng quá nhiều sẽ khiến chúng tự khắt khe với bản thân, dễ bị lo lắng và trầm cảm trong cuộc sống.

Những đứa trẻ này được cha mẹ thúc đẩy để thành công nhanh hơn những gì mà chúng sẵn sàng, bao gồm cả mặt nhận thức và trí tuệ.

“Khi cha mẹ can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của con cái họ, điều đó có thể báo hiệu cho bọn trẻ rằng những gì chúng làm là chưa bao giờ đủ tốt”, Hong nói với SCMP.

Carey cho biết điều khiến bố hổ khác với mẹ hổ là họ có xu hướng cạnh tranh công khai về thành tích của con mình. Trong khi đó, mẹ hổ thường nỗ lực đưa con vượt lên hàng đầu một cách khiêm tốn hơn việc thể hiện ra bên ngoài.

“Tôi thấy các bà mẹ có xu hướng muốn con mình trông như thông minh, xuất chúng một cách bẩm sinh, dù đằng sau đó họ tốn rất nhiều công sức để thúc ép những đứa trẻ”, cô nhận xét thêm.

Ngược lại, những ông bố hổ có xu hướng thoải mái hơn khi chia sẻ về mục tiêu của họ cho con cái.

Nathan Solia, một huấn luyện viên thể hình người Hong Kong, cha của hai đứa con, một bé trai 12 tuổi và một bé gái 10 tuổi, cho biết việc gây áp lực hoặc khiến con cái cảm giác tội lỗi khi không tập thể dục là phản tác dụng.

“Nếu con tôi gặp vấn đề về sức khỏe hoặc đau mỏi cơ thể thì tôi sẽ giải thích từ tốn với chúng rằng đó là hậu quả của việc chưa tập thể dục đủ. Tôi luôn muốn các con thấy lợi ích và mặt trái của việc không tập luyện. Không có sự ép buộc nào ở đây, các con sẽ là người thấy rõ điều đó nhất", anh nói thêm.

Solia cho biết trẻ em nên tập thể dục mỗi ngày. Với cương vị là một huấn luyện viên, anh ấy đã nhìn thấy tác hại của lối sống ít vận động của rất nhiều người trẻ.

“Hãy tìm hiểu xem con bạn yêu thích điều gì và khuyến khích chúng theo đuổi đam mê thay vì ép chúng tham gia các môn thể thao nhất định do bạn chọn lựa. Bạn cũng có thể nghĩ ra các cách chơi đùa khiến các bài tập trở nên thú vị hơn”, Solia đưa ra lời khuyên.

