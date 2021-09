Bộ giáp mới của Aquaman

Trang phục mới của nhân vật Arthur Curry trong "Aquaman and the Lost Kingdom" được nhận xét bớt màu mè và hiện đại hơn so với phần một.

Ngày 5/9, theo Variety, đạo diễn James Wan và Jason Momoa cùng đăng lên trang cá nhân bức ảnh tạo hình mới của Aquaman. "Phần hai, trang phục mới và hành động hơn", nam diễn viên viết. Ở phần phim mới, bộ giáp của Arthur Curry có màu xanh đậm, chi tiết bạc ở cầu vai, thắt lưng. Đạo diễn James Wan gọi áo giáp mới của Aquaman là trang phục tàng hình có công nghệ từ vương quốc Atlantis và khả năng ngụy trang của động vật thân mềm. Tạo hình mới của Aquaman sẽ bớt sặc sỡ hơn so với phần một. Ảnh: Variety. James giải thích ông và biên kịch Leslie Johnson lấy cảm hứng từ áo giáp của Aquaman thập niên 1980 để thiết kế trang phục trong Aquaman and the Lost Kingdom. Diện mạo mới của Aquaman được cho là bớt sặc sỡ và mang hơi hướm hiện đại hơn so với phần một. So với các anh hùng khác của Vũ trụ Điện ảnh DC như Batman, Superman, Wonder Woman, The Flash... tạo hình của Aquaman có thiết kế khác nhất so với nguyên tác truyện tranh. Theo Variety, phần một với doanh thu 1,1 tỷ USD toàn cầu đưa bộ phim trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất từ trước đến nay dựa trên nhân vật của DC Comics. Điều đó khiến phần hai của bộ phim được mong đợi. Aquaman 2 với nhan đề chính thức Aquaman and the Lost Kingdom dự kiến phát hành ngày 16/12/2022. Ngoài Jason Momoa, phim có mặt Amber Heard, Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Yahya Abdul-Mateen II và Temuera Morrison. Abdul-Mateen II đảm nhận vai David Kane/Black Manta - kẻ thù không đội trời chung của Aquaman. Trong cuộc phỏng vấn với Variety, nam diễn viên nói: "Khán giả sẽ chứng kiến nhân vật trưởng thành và có nhiều đất diễn hơn. Hy vọng chúng tôi giới thiệu đến các bạn phiên bản David Kane hoàn thiện hơn trong Aquaman 2".