Bộ giải pháp Panasonic giúp không khí trong nhà đạt chuẩn 3K

Với bộ giải pháp Panasonic, mỗi gia đình đều có thể chủ động cải thiện chất lượng không khí trong nhà, để mọi thành viên đều được hít thở trong không gian thoáng mát, sạch khuẩn.

Nhiều người cho rằng chỉ khi ra đường mới phải đối mặt ô nhiễm, còn ở trong nhà, không xe cộ, ống khói,… sẽ sạch và an toàn. Thực tế, không khí trong nhà có thể ô nhiễm gấp 2,5 lần ngoài trời. Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, các vấn đề về sức khỏe hô hấp và da liễu gia tăng,… nhận thức của người dân về chất lượng không khí đang phần nào được nâng cao.

Một trong những tiêu chuẩn được nhắc đến nhiều nhất khi nói đến không khí trong nhà là 3K: Không khí lưu thông, không khí luân chuyển và không khí sạch khuẩn. Đây cũng được xem là khung tiêu chuẩn mở đường cho nhiều giải pháp đột phá. Trong đó, phải kể đến bộ 4 sản phẩm của Panasonic gồm quạt trần, quạt hút, quạt điện và máy lọc không khí. Bộ sản phẩm được nhiều hộ gia đình cũng như những dự án lớn đón nhận.

Tiêu chuẩn 3K thiết lập chuẩn mực mới cho không khí trong nhà của gia đình Việt.

Quạt trần tạo gió tự nhiên

Với các dòng quạt trần truyền thống, việc ngồi lâu dưới quạt thường tạo cảm giác bí bách và mệt mỏi. Song, quạt trần Panasonic với công nghệ tạo gió tự nhiên 1/f Yuragi có thể mang đến làn gió mát như gió thiên nhiên, giúp các thành viên trong gia đình luôn cảm thấy dễ chịu.

Chị Khánh My (35 tuổi, TP.HCM) cho biết: “Ai có con chắc đều quen với cảnh tụi nhỏ chạy nhảy liên hồi, không chịu ngồi yên. Từ khi bùng dịch, ở nhà nhiều, tôi đã tính cách tạo không gian vui chơi mát mẻ, dễ chịu và an toàn lâu dài cho tụi nhỏ. Tôi rất ưng ý khi lắp quạt trần Panasonic. Luồng gió mát tự nhiên giúp các con thoải mái học tập, vui chơi dưới quạt mà không sợ đau đầu hay nhiễm lạnh”.

Quạt trần Panasonic có thiết kế hiện đại.

Bên cạnh công nghệ 1/f Yuragi độc quyền, quạt trần Panasonic còn được trang bị 3 cấp độ an toàn gồm khóa cánh an toàn, dây nối an toàn và công tắc an toàn để bảo vệ người dùng trong suốt quá trình sử dụng.

Bên cạnh đó, Panasonic cũng ra mắt nhiều loại quạt trần với đa dạng chiều dài từ 21 cm, phù hợp các căn hộ chung cư, kể cả trần thấp. Màu sắc sang trọng cùng thiết kế hiện đại là một trong những yếu tố khác giúp sản phẩm được nhiều người dùng lựa chọn.

Quạt hút để không khí luôn tươi mới

Để đảm bảo sạch đúng nghĩa, không khí phải lưu thông, được trao đổi CO2 ra và cung cấp khí oxy tươi từ ngoài vào, loại bỏ mùi hóa chất, khói thuốc, rác thải sinh hoạt,… Quạt hút Panasonic không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ này, mà còn được thiết kế với mẫu mã đa dạng như âm tường hay âm trần, dễ dàng lắp đặt và phù hợp nhu cầu sử dụng của từng căn phòng.

Quạt hút Panasonic có độ ồn thấp.

Anh Minh Khánh (40 tuổi, Hải Phòng) cho biết: “Nhà tôi khép kín và xung quanh không thoáng lắm nên gần như phải sử dụng quạt hút liên tục, đặc biệt ở khu vực bếp và nhà vệ sinh. Ngoài khử mùi, lưu thông không khí hiệu quả, điểm tôi thích ở quạt hút Panasonic là hoạt động êm, chỉ tương đương tiếng lá rơi nên có thể lắp cả trong phòng ngủ”.

Quạt điện bền bỉ nhờ động cơ bạc đạn

Thay vì sử dụng động cơ bạc thau như các dòng quạt truyền thống, quạt điện Panasonic dùng động cơ bạc đạn được bôi trơn vĩnh viễn, với tuổi thọ đến 20.000 giờ, tương đương 10 năm sử dụng mà không cần tra dầu mỡ. Một số mẫu quạt điện của hãng cũng được trang bị công nghệ tạo gió tự nhiên 1/f Yuragi như quạt trần.

Một kinh nghiệm được nhiều người áp dụng cho các không gian rộng là kết hợp quạt trần lẫn quạt điện, vừa giúp làm mát, vừa điều hướng luồng gió đến những khu vực mong muốn.

Quạt điện Panasonic có độ bền cao.

Máy lọc không khí với công nghệ nanoe

Mảnh ghép cuối cùng trong bộ tứ sản phẩm Panasonic là máy lọc không khí. Máy được ưa chuộng nhờ công nghệ khử mùi chủ động độc quyền nanoe, có khả năng xử lý 90% mùi chỉ trong 20 phút; ức chế 99,9% nhiều loại vi khuẩn nhờ 3 màng lọc sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản.

Máy lọc không khí Panasonic có khả năng khử mùi và làm sạch khuẩn.

Nhờ hiệu quả mang lại không khí mát lành và sạch đúng chuẩn, bộ tứ sản phẩm của Panasonic hứa hẹn là lựa chọn khó có thể bỏ qua để góp phần bảo vệ sức khỏe và nâng cao trải nghiệm sống cho gia đình Việt.