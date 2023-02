'Bố già' Liam Neeson chia tay 'Star Wars'

Tài tử gốc Bắc Ireland tuyên bố không có bất cứ kế hoạch nào liên quan tới series "Star Wars" trong tương lai.

Nam diễn viên nổi tiếng với các vai diễn hành động.

Trả lời phỏng vấn tạp chí Men’s Health, Liam Neeson quả quyết sẽ không tham dự bất cứ một phần phim nào của series Chiến tranh giữa các vì sao. Cụ thể, khi được hỏi liệu Qui-Gon Jinn (nhân vật ông từng đóng trong Star Wars) có tái xuất trong một phần ngoại truyện không, nam diễn viên đã thẳng thừng phủ nhận.

“Star Wars ư? Không đời nào! Mặc dù tôi rất ngưỡng mộ loạt phim này nhưng thú thật chúng đang phủ sóng truyền thông quá nhiều. Vậy nên, thật không may, tôi sẽ không tái xuất”, Liam tiết lộ. Theo Cbr, ngôi sao 70 tuổi có lẽ đã quá mệt mỏi khi các phương tiện truyền thông liên tục đưa tin về series bom tấn này những năm gần đây.

Qui-Gon Jinn lần đầu tiên xuất hiện với tư cách là nhân vật chính của Chiến tranh giữa các vì sao: Phần 1 – Hiểm họa bóng ma (1999). Qui-Gon là người dẫn dắt Obi-Wan Kenobi, đồng thời là một Jedi Master mạnh mẽ và khôn ngoan, người có niềm tin về Thần lực. Trong phim, sứ mệnh của anh là bảo vệ nữ hoàng Padmé Amidala.

Ở tuổi 70, Liam Neeson vẫn miệt mài đóng phim. Ảnh: Rialto Distribution.

Liam Neeson sinh năm 1952, là một diễn viên gạo cội người Bắc Ireland. Ở tuổi 70, ông vẫn được nhắc tới là ngôi sao hàng đầu của thể loại phim hành động, được yêu thích nhất với loạt phim Taken. Mới đây nhất, ông góp mặt trong 2 tác phẩm Memory, Blacklight (2022) và lồng tiếng series truyền hình Tales of the Jedi.

Xuyên suốt sự nghiệp, Liam đã dắt túi gần trăm dự án điện ảnh/truyền hình lớn nhỏ. Ông từng được đề cử giải Oscar, giải BAFTA và 3 giải Quả Cầu Vàng. Chưa kể, thành công lớn nhất của Liam là việc “đóng đinh” hình tượng “già gân” cuốn hút bậc nhất trên màn ảnh.