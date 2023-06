'Bố già' Al Pacino nghi ngờ bạn gái kém 53 tuổi có con với người khác

Theo TMZ, Al Pacino nghi ngờ cái thai trong bụng Noor Alfallah không phải con của ông. Ở tuổi 83, tài tử không tin mình còn khả năng làm cho Noor Alfallah, hoặc bất kỳ cô gái nào khác, mang bầu.

"Al Pacino yêu cầu Noor làm xét nghiệm DNA để chứng minh đứa bé trong bụng cô là con của ông", nguồn tin nói. Tờ này cho hay, không chỉ tuổi tác đã cao, Pacino còn gặp vấn đề sức khỏe nên tỷ lệ có con không cao.

Hiện, phía Alfallah chưa lên tiếng về thông tin này.

Cùng thời điểm, Page Six tiết lộ việc xác định DNA không ảnh hưởng đến tình cảm giữa Pacino và Alfallah. "Ít nhất tại thời điểm này, họ vẫn là một đôi. Họ vẫn ở bên nhau", nguồn tin nhấn mạnh, đồng thời phủ nhận việc cặp sao đã chia tay nhiều tháng và nhờ luật sư can thiệp.

Thông tin Alfallah mang bầu 8 tháng được xác nhận vào cuối tháng 5. Cô và tài tử Bố già vướng tin hẹn hò sau khi được bắt gặp cùng nhau ăn tối tại Venice, California hồi tháng 4/2022. Trong bữa tiệc ấy, Pacino ngồi cạnh Alfallah, cả hai có cử chỉ thân mật.

Khoảng cách tuổi tác không thành vấn đề với họ, mặc dù Pacino còn sinh trước cả cha của bạn gái. Nguồn tin TMZ cho biết: "Họ gặp và bén duyên với nhau trong thời gian tránh dịch. Noor chủ yếu hẹn hò với đàn ông giàu".

Trước Pacino, Alfallah qua lại với ca sĩ Mick Jagger và từng là người tình của doanh nhân Nicholas Berggruen. Trong khi, Pacino có một con chung với bạn gái cũ, huấn luyện viên diễn xuất Jan Tarrant (33 tuổi), và hai con với diễn viên Beverly D'Angelo (71 tuổi) - người ông hẹn hò từ năm 1996 đến 2003.

Zing News Giải trí giới thiệu cuốn The Rock: Through the Lens: His Life, His Movies, His World khắc họa nhiều khoảnh khắc đặc biệt trong 20 năm qua của diễn viên Dwayne Johnson. Anh hiện là một trong những nam diễn viên được trả lương cao nhất thế giới.