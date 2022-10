'Bố già' Al Pacino ký hợp đồng sách bom tấn

Ngôi sao của phim "Bố già" - Al Pacino đang ký hợp đồng với ông lớn xuất bản Penguin Random House để viết một cuốn tự truyện.

Al Pacino vào vai Michael Corleone trong phim "Bố già". Ảnh: Nyt.

Chắc hẳn Penguin Random House "đã đưa ra một lời đề nghị mà ông ấy không thể từ chối".

Thông tin chi tiết về tác phẩm của nam diễn viên nổi tiếng vẫn chưa được công bố, nhưng theo Page Six, cuốn sách của Al Pacino sẽ được “xử lý” bởi những người đứng sau cuốn tự truyện bán chạy nhất năm 2021 của Will Smith.

Will, cuốn hồi ký của Will Smith được hợp tác cùng tác giả Mark Manson, (Mark Manson là tác giả cuốn Nghệ thuật tinh tế của việc "đếch" quan tâm, sách đã bán được 10 triệu bản trên toàn thế giới). Will Smith mất gần 2 năm để hoàn thành cuốn sách. Will là tác phẩm để Will Smith mở lòng về cuộc đời và sự nghiệp, từ thời thơ ấu ở Philadelphia cho đến khi trở thành ngôi sao điện ảnh và rapper.

Giới hâm mộ đều đang rất chờ đợi cuốn sách của Al Pacino, bởi đây là cuốn hồi ký đầu tiên của ngôi sao từng đoạt giải Oscar, hứa hẹn nhiều thông tin thú vị. Giới xuất bản tin rằng quyển sách này sẽ là bom tấn của lãnh vực hồi ký.

Năm 2006, nam diễn viên cũng từng xuất bản cuốn Al Pacino: In Conversation with Lawrence Grobel (Al Pacino: chuyện trò cùng Lawrence Grobel), cuốn sách tập hợp những cuộc nói chuyện trong vòng 25 năm giữa Al Pacino và nhà báo - nhà viết tiểu sử nổi tiếng Lawrence Grobel.

Al Pacino sinh ngày 25 tháng 4 năm 1940 ở khu East Harlem của Thượng Manhattan, và lớn lên ở quận Bronx, thành phố New York trong một gia đình người Mỹ gốc Italy. Cha mẹ của Pacino đã ly dị khi ông mới được hai tuổi. Ông bà ngoại của Al Pacino, Kate và James Gerardi vốn là người gốc ở Corleone trên đảo Sicilia. Al Pacino sau đó vào học tại Trường nghệ thuật biểu diễn Manhattan (Manhattan's School of Performing Arts).

Được coi là một trong những diễn viên có ảnh hưởng của thế kỷ 20, Al Pacino đã nhận được nhiều giải thưởng: bao gồm một giải thưởng Viện hàn lâm, hai giải Tony và hai giải Primetime Emmy, khiến anh trở thành một trong số ít nghệ sĩ đã đạt được ba vương miện diễn xuất.

Trong danh sách 100 anh hùng và kẻ phản diện của Viện phim Mỹ, Al Pacino là diễn viên nam duy nhất xuất hiện ở cả hai nửa danh sách với hai vai diễn khác nhau, trong danh sách anh hùng với vai Frank Serpico (trong phim Serpico) và trong danh sách kẻ ác với vai Michael Corleone (trong phim Bố già).

Sách Bố già. Ảnh: Đông A.

Bố già (The Godfather) cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất của nhà văn Mario Puzo, xuất bản năm 1969 bởi nhà xuất bản G.P. Putnam's Sons, trở thành một trong những cuốn tiểu thuyết thành công nhất từ ​​trước đến nay - bán được khoảng 21 triệu bản trên toàn thế giới, và là một trong những cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại.

Ba bộ phim chuyển thế từ tác phẩm Bố già, cũng đều thành công về mặt phê bình và doanh thu, đồng thời đưa các nhân vật của Bố già trở thành một biểu tượng của văn hóa Mỹ đương đại.

Mặc dù Puzo không có kiến ​​thức cá nhân về tội phạm có tổ chức, nhưng những nghiên cứu kỹ lưỡng đã cho ông những chi tiết cần thiết để sáng tạo nên một biên niên sử về gia đình Mafia hư cấu, Corleones.

Kế đó, Mario Puzo đã hợp tác với đạo diễn Francis Ford Coppola để viết kịch bản ba phần phim Bố già. Ba phim cùng được đề cử tổng cộng 28 giải Oscar. Bố già là bộ ba phim đầu tiên có cả ba phim đều được đề cử Phim hay nhất. Hai phần đầu tiên đã giành được chín giải Oscar, bao gồm các giải Oscar cho phim hay nhất và kịch bản hay nhất.

Al Pacino chưa bao giờ kết hôn, nhưng có một cô con gái lớn với cựu huấn luyện viên diễn xuất Jan Tarrant và cặp song sinh với ngôi sao National Lampoon's Vacation Beverly D'Angelo. Giờ đây ở tuổi 82 huyền thoại Hollywood, Al Pacino đang hẹn hò với cô bạn gái 28 tuổi Noor Alfallah.