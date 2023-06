'Bố già' Al Pacino gặp tình cũ giữa lúc bạn gái mang bầu

Theo Page Six, Al Pacino cùng người yêu cũ Beverly D'Angelo và hai con của họ - cặp song sinh 22 tuổi Anton và Olivia - đi chơi ở thành phố Los Angeles (Mỹ) ngày 12/6.

Sau chia tay, cặp sao duy trì mối quan hệ bạn bè để chăm sóc, nuôi dạy các con. Hai con của Pacino và D'Angelo sống cùng mẹ, hiện đã lớn. Anton và Olivia thường xuyên đến thăm cha đẻ lúc không vướng lịch học.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây, nữ diễn viên D'Angelo chia sẻ về mối quan hệ với sao phim Bố già. Bà nói cả hai gặp, yêu nhau từ 27 năm trước. Tình cảm giản dị và những ngày tháng trôi qua rất đẹp.

"Chúng tôi sống với nhau 7 năm, có hai con, sau đó chia tay nhưng vẫn tiếp tục đồng hành cùng nhau trên hành trình làm cha mẹ và nói cho nhau nghe về những điều xảy ra trong cuộc sống một cách thân mật, chân thực", sao phim National Lampoon’s Vacation bày tỏ.

Với D'Angelo, đây là mối quan hệ "độc nhất vô nhị" vì cả hai vừa có thể làm bạn, vừa có thể tâm tình và bàn sâu về những câu chuyện đầy cảm xúc khác nhau.

Từ năm 2003 đến 2006, Pacino hẹn hò D'Angelo. Họ được cho là trải qua mối tình đẹp dù không cử hành hôn lễ.

Hiện tại, Pacino sống hạnh phúc cùng bạn gái kém 53 tuổi, nhà sản xuất Noor Alfallah. Theo Page Six, tài tử gạo cội ăn mừng linh đình vì sắp đón con với bạn gái trẻ. "Điều đó rất đặc biệt. Tôi có nhiều con, nhưng trải nghiệm lần này thực sự đặc biệt", Pacino chia sẻ.

Tài tử Bố già vướng tin hẹn hò Alfallah sau khi được bắt gặp cùng nhau ăn tối tại Venice, California hồi tháng 4/2022. Họ gặp và bén duyên với nhau trong thời gian tránh dịch. Tình cảm được vun đắp qua những buổi đi chơi, trò chuyện thân mật.

