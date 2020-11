Bộ GD&ĐT yêu cầu xử lý nghiêm vụ nhóm nữ sinh đánh bạn

Ông Bùi Văn Linh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT), cho biết ông đã nắm được thông tin vụ nhóm nữ sinh ở Thanh Hóa đánh bạn.

Theo ông Linh, ngay sau khi báo chí phản ánh, bộ đã chỉ đạo lãnh đạo Sở GD&ĐT Thanh Hóa rà soát, nắm bắt sự việc liên quan, báo cáo bằng văn bản về bộ.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu sở chỉ đạo trường THCS Nguyễn Văn Trỗi động viên, thăm hỏi, phối hợp bệnh viện thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe và làm tốt công tác tư tưởng, giúp ổn định tâm lý cho em Đ.L.V. - học sinh bị đánh.

Em Đ.L.V., học sinh lớp 8 trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, TP Thanh Hóa, bị nhóm nữ sinh đánh sau giờ tan học. Ảnh cắt từ clip.

Ông Linh cho hay quan điểm của Bộ GD&ĐT là cần xử lý nghiêm khắc học sinh tham gia đánh bạn và những em đứng cổ vũ, không can ngăn. Trong đó, nhóm học sinh tổ chức đánh bạn chắc chắn nhận hình thức kỷ luật nặng theo quy định.

"Nhóm học sinh trực tiếp đánh em V. vi phạm pháp luật nghiêm trọng về xâm hại thân thể, tinh thần trẻ em. Bộ đề nghị chính quyền địa phương, Công an TP Thanh Hóa chủ trì, có các bước lập hồ sơ, điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm những học sinh liên quan, đưa ra hình thức kỷ luật nghiêm khắc, đủ để răn đe cho các học sinh khác", ông nói.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên cho biết vụ việc diễn ra bên ngoài trường học nên cần có sự vào cuộc của chính quyền sở tại theo phân cấp trách nhiệm quản lý trật tự, an toàn an ninh xã hội. Hiệu trưởng nhà trường cùng ngành giáo dục sẽ phối hợp chính quyền địa phương, cơ quan công an để xử lý sớm vụ việc.

Sau khi có kết luận của cơ quan chức năng, hiệu trưởng phải thành lập hội đồng kỷ luật để xem xét rõ trách nhiệm, mức độ, hậu quả sự việc và có phương án kỷ luật.

Bộ GD&ĐT cũng đề nghị các sở GD&ĐT, trường học trong toàn quốc cần chú ý tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, ứng xử văn hóa, kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho học sinh thiết thực, hiệu quả hơn và bảo đảm xây dựng trường học an toàn, thân thiện, lành mạnh, tổ chức tư vấn tâm lý cho học sinh.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 18/11. Do mâu thuẫn, nhóm học sinh kéo em Đ.L.V., học sinh lớp 8 trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, ra cách trường khoảng 2 km rồi thay nhau đánh nạn nhân.

Thay vì can ngăn, nhóm học sinh xung quanh hò hét, xúi giục vụ ẩu đả và quay clip.

Vụ ẩu đả khiến em V. bị thương nhiều nơi, phải nhập viện điều trị. Gia đình cho biết em hoảng sợ.

Nhóm học sinh đánh bạn gồm các em học trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, THCS Hàm Rồng và THCS Lê Lợi ở TP Thanh Hóa.