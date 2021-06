Bộ GD&ĐT yêu cầu xác minh, xử lý vụ nhét giẻ vào miệng trẻ

Bộ GD&ĐT đã trao đổi nhanh với lãnh đạo Sở GD&ĐT Thái Bình, yêu cầu sở phối hợp để khẩn trương xác minh clip nhét giẻ vào miệng trẻ, báo cáo vụ việc về bộ.

Động thái này của Bộ GD&ĐT được đưa ra ngay sau khi bộ nắm bắt thông tin về clip trẻ mầm non bị nhét giẻ vào mồm.

Hình ảnh em bé bị nhét giẻ vào mồm khiến nhiều người phẫn nộ. Ảnh cắt từ clip.

Ông Nguyễn Bá Minh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non, Bộ GD&ĐT - cho hay trước đó, bộ đã có nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về việc đảm bảo an toàn cho trẻ tại các trường mầm non, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

Ông Minh khẳng định quan điểm của Bộ GDĐT là xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

Trước đó, như Zing đưa tin, clip được chủ tài khoản V.D.L. đăng lên mạng xã hội. Trong clip, một người phụ nữ giữ chặt tay trẻ, nhét giẻ vào mồm trong khi em gào khóc.

Theo V.D.L., clip được quay hôm 4/5. Em bé trong hình là H.N.N. Lúc đó, bé N. mới 11 tháng tuổi.

Clip được cho là quay tại lớp mầm non tư thục Sao Việt ở phường Tiền Phong, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Theo ông Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch UBND phường Tiền Phong, cô L., người phụ nữ trong clip, không phải là giáo viên tại đây. L. đang là sinh viên và là em ruột của bà G. chủ lớp mầm non Sao Việt.

Trong sáng 29/6, Công an thành phố Thái Bình đã xuống địa bàn làm việc để xác minh clip.

Thông tin từ Sở GD&ĐT Thái Bình cho hay cũng trong ngày 29/6, UBND TP Thái Bình đã quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với lớp mầm non tư thục Sao Việt để điều tra.