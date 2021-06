Bộ GD&ĐT và Bộ Công an phối hợp bảo đảm an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT

Bộ GD&ĐT đã có văn bản số 1841/BGDĐT-QLCL gửi Bộ Công an về việc phối hợp chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, giáo dục nghề nghiệp năm 2021.

Theo văn bản này, thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, giáo dục nghề nghiệp, Bộ GD&ĐT đề nghị Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các tỉnh phối hợp với Bộ GD&ĐT, UBND các tỉnh và các sở GD&ĐT, các cơ sở giáo dục ĐH, giáo dục nghề nghiệp triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho các công việc chủ yếu.

Ảnh minh họa: ITN.

Về công tác ra đề thi của Bộ GD&ĐT sẽ được bố trí lực lượng cảnh sát bảo vệ vòng ngoài khu vực cách ly triển khai công tác ra đề thi và cử cán bộ an ninh phối hợp với cán bộ bảo vệ của Bộ GD&ĐT trực tiếp bảo vệ vòng trong khu vực ra đề thi.

Đồng thời, lực lượng và phương tiện kỹ thuật sẽ được bố trí để kiểm tra an ninh khu vực ra đề thi, trang thiết bị phục vụ công tác ra đề thi và cán bộ tham gia ra đề thi; có biện pháp bảo mật thông tin trong quá trình ra đề thi.

Về công tác in sao đề thi của các sở GD&ĐT: Chỉ đạo Công an các tỉnh phối hợp với các sở GD&ĐT bảo đảm an ninh, an toàn cho công tác in sao đề thi. Cụ thể: bố trí lực lượng bảo vệ ba vòng độc lập khu vực in sao đề thi; kiểm tra an ninh khu vực in sao đề thi, trang thiết bị phục vụ công tác in sao đề thi và cán bộ tham gia in sao đề thi; có biện pháp bảo mật thông tin trong quá trình in sao đề thi.

Về công tác vận chuyển đề thi: Cử cán bộ an ninh cùng với cán bộ của Bộ GD&ĐT tham gia vận chuyển đề thi từ nơi ra đề thi của Bộ GD&ĐT đến các Hội đồng thi để in sao đề thi.

Chỉ đạo Công an các tỉnh bố trí lực lượng phối hợp với các sở GD&ĐT để giám sát công tác vận chuyển đề thi từ địa điểm nhận đề thi về cơ sở in sao và từ địa điểm in sao đến các Điểm thi.

Về công tác coi thi và chấm thi: Chỉ đạo Công an các tỉnh, theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh và đề nghị của các Hội đồng thi, bố trí đủ lực lượng để tổ chức công tác bảo vệ nhằm bảo đảm trật tự, an toàn cho các Điểm thi và các địa điểm chấm thi, phúc khảo.

Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở GD&ĐT, các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời mọi hành vi tiêu cực hoặc tung tin thất thiệt gây hoang mang dư luận, góp phần bảo đảm kỷ cương và công bằng trong Kỳ thi và công tác tuyển sinh năm 2021.

Với công tác bảo đảm an toàn giao thông: Chỉ đạo Công an các tỉnh, theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và đề nghị của các Hội đông thi, bố trí đủ lực lượng để giữ gìn trật tự an toàn giao thông, kịp thời giải tỏa các ùn tắc giao thông tại các thành phố, thị xã, các địa phương có tổ chức thi.