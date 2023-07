Bộ GD&ĐT lên tiếng về đáp án môn Tiếng Anh gây tranh cãi

Chiều 4/7, Bộ GD&ĐT có thông tin về việc đáp án đề thi môn Tiếng Anh gây tranh cãi nhiều ngày qua.

Đề thi tốt nghiệp môn tiếng Anh năm nay khiến nhiều thí sinh, giáo viên lúng túng. Ảnh: Phương Lâm.

Theo đó, Bộ GD&ĐT cho biết hiện nay, các Sở GD&ĐT đang triển khai công tác chấm thi đảm bảo chất lượng, theo đúng tiến độ thời gian, tuân thủ đúng đáp án Bộ GD&ĐT đã công bố.

Hiện Bộ GD&ĐT đang cân nhắc chuyên môn về đáp án, đặc biệt môn tiếng Anh, để đảm bảo đầy đủ quyền lợi chính đáng cho tất cả thí sinh. Nếu có phương án điều chỉnh, Ban Chỉ đạo kỳ thi sẽ sớm có thông báo trong những ngày tới.

Trước đó, ngay sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, dư luận dấy lên tranh cãi về đề thi môn Tiếng Anh. Cụ thể, với câu 46 mã đề 402, đề thi yêu cầu thí sinh đánh dấu vào các phương án A, B, C, D trên phiếu trả lời để chỉ ra phần gạch chân cần sửa lỗi:

"Their pioneering (A) research showed that the learning motivation of the two groups of learners was quite distinctive (B) from each other, and the comparative (C) group whose learning motivation was stronger performed better than the control (D) group".

Đề thi gây tranh cãi. Ảnh: Lan Anh.

Với đề thi trên, nhiều học sinh, giáo viên cho rằng có 2 phương án đúng là B và C. Ông Đinh Quang Tùng - Giám đốc học thuật tại một trung tâm Anh ngữ tại TP.HCM - cũng nhận định đáp án B và C đều hợp lý.

Theo đó, nếu chọn đáp án B (distinctive), về nghĩa, từ "distinctive" mang nghĩa “Something that is easy to recognize because it is different from other things” - “Một thứ dễ nhận ra vì nó khác với những thứ khác” (Cambridge), thường được sử dụng để so sánh một đặc điểm với nhiều đặc điểm khác thay vì chỉ so sánh giữa 2 thứ như câu trong đề (làm nổi bật hoặc khác biệt so với phần còn lại).

Về đặc điểm ngữ pháp, từ “distinctive” thường sẽ không đi với “from + noun” như trong câu (dựa theo các ví dụ trong corpus của Cambridge dictionary). Thay vào đó, từ “distinct” sẽ hợp lý hơn trong trường hợp này về mặt ngữ pháp.

Về đáp án C, ông Tùng nhận định cụm từ "comparative group" không hợp lý vì nó không phải là một cụm từ được sử dụng phổ biến trong các văn bản học thuật. Thay vào đó, “comparison group” là cụm được chấp nhận và sử dụng phổ biến trong các nghiên cứu với ý nghĩa “nhóm đối chứng” (giống trong văn cảnh của câu).

Với cách giải thích như trên, ông Tùng cho rằng để đảm bảo tính chính xác về nội dung ngôn ngữ cũng như sự công bằng trong bài thi, Bộ GD&ĐT nên công nhận 2 đáp án B và C.

Tuy nhiên, ngày 3/7, Bộ GD&ĐT đã công bố đáp án môn thi Tiếng Anh, phương án trả lời đúng của câu 46 mã đề 402 là B, từ cần được sửa trong câu được trích dẫn là "distinctive". Như vậy, với đáp án này, học sinh trả lời là C sẽ không có điểm.