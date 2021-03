Bộ GD&ĐT đưa ra 6 giải pháp phòng ngừa bạo lực học đường

Trước hiện tượng bùng phát bạo lực học đường hiện nay, cử tri TP.HCM đã kiến nghị Bộ GD&ĐT cần có giải pháp hiệu quả để khắc phục tình trạng này.

Trả lời cử tri TP.HCM, Bộ GD&ĐT cho biết đã thực hiện 6 giải pháp để phòng ngừa và đẩy lùi tình trạng bạo lực học đường.

Trong đó, bộ tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, có kiểm tra và đánh giá các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường…

Bộ GD&ĐT đưa ra một số giải pháp để giải quyết bạo lực học đường. Ảnh: Tiền Phong.

Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo các cơ quan quản lý giáo dục các cấp, các cơ sở giáo dục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, gia đình học sinh và cộng đồng về phòng, chống bạo lực học đường và phát hiện, thông báo, tố giác, ngăn ngừa và can thiệp kịp thời đối với các hành vi bạo lực học đường.

Các cơ quan quản lý giáo dục phối hợp chính quyền địa phương, sở, ban, ngành, tổ chức có liên quan xây dựng kế hoạch, tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục trong việc đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, phòng, chống bạo lực học đường; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Bộ GD&ĐT thường xuyên phối hợp các bộ, ngành, tổ chức, đoàn thể ở Trung ương và chỉ đạo các sở GD&ĐT phối hợp sở, ban, ngành, tổ chức ở địa phương trong việc tuyên truyền giáo dục pháp luật, đảm bảo an ninh, an toàn trường học, phòng, chống bạo lực học đường; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục pháp luật; kiến thức, kỹ năng về phòng chống bạo lực học đường cho học sinh.

Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh trong việc xây dựng nề nếp, kỷ cương trường học; phối hợp Bộ Tư pháp hướng dẫn việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; phối hợp Bộ Công an hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành giáo dục.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng trường học dân chủ, an toàn, lành mạnh, thân thiện. Xây dựng và triển khai bộ Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục, đảm bảo các giá trị cốt lõi: Nhân ái, tôn trọng, trách nhiệm, hợp tác, trung thực trong mối quan hệ của mỗi thành viên trong cơ sở giáo dục đối với người khác, đối với môi trường xung quanh và đối với chính mình.

Phát triển các câu lạc bộ phù hợp năng khiếu, sở thích, điều kiện và lứa tuổi học sinh. Tăng cường các hoạt động trải nghiệm, hoạt động thể thao, hoạt động xã hội để hình thành và pháp triển năng lực và phẩm chất cho học sinh.

Tăng cường phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong quản lý giáo dục học sinh; nhà trường hỗ trợ, cung cấp cho cha mẹ học sinh kiến thức, kỹ năng trong việc đồng hành, giáo dục giúp con tiến bộ.

Nâng cao năng lực, phẩm chất đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, chuẩn nghề nghiệp giáo viên và yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới. Bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về đạo đức nhà giáo, tư vấn tâm lý, năng lực kiểm soát cảm xúc cá nhân và kỹ năng ứng xử, giải quyết các tình huống sư phạm.

Cuối cùng, chỉ đạo, tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo về xây dựng và đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; phối hợp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật và vi phạm đạo đức nhà giáo.