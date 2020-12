Bộ GD&ĐT đề nghị xử lý nghiêm kẻ đánh nữ sinh sau tai nạn giao thông

Bộ GD&ĐT chỉ đạo nhà trường phối hợp cơ quan công an làm rõ vi phạm, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, xâm hại trẻ em của kẻ đánh nữ sinh sau tai nạn giao thông ở Bình Dương.

Ngay sau khi nắm được thông tin, hình ảnh do báo chí đưa tin, Bộ GD&ĐT cho rằng việc đánh nữ sinh trong vụ tai nạn xảy ra hôm 7/12 ở Bình Dương là hành vi rất nguy hiểm.

Bộ GD&ĐT đánh giá hành vi của kẻ đánh, đạp nữ sinh sau khi gây tai nạn rất nguy hiểm, cần bị xử lý nghiêm minh. Ảnh cắt từ clip.

Kẻ đánh nữ sinh không chỉ vi phạm nghiêm trọng Luật Giao thông đường bộ mà còn gây ra nguy hiểm cho người đi đường, hai em học sinh. Người đàn ông gây tai nạn không nghiêm túc nhận trách nhiệm, xin lỗi, hỗ trợ các em học sinh, mà có hành vi đánh, đạp thô bạo, làm ảnh hưởng sức khỏe thể chất, tinh thần của các em.

Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo Sở GD&ĐT tỉnh Bình Dương khẩn trương xác nhận thông tin về hai nữ sinh bị đánh; chỉ đạo các thầy, cô giáo thăm hỏi, cùng gia đình động viên tinh thần, tư vấn tâm lý cho các em để học tập, sinh hoạt bình thường trở lại.

Bộ cũng chỉ đạo nhà trường phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để điều tra, làm rõ vi phạm, xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật, xâm hại trẻ em của người liên quan, đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp trước pháp luật cho các em theo quy định tại Luật Trẻ em, áp dụng phương thức trợ giúp pháp lý thân thiện cho các học sinh…

Tại Hội nghị Tổng kết Phong trào thi đua Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2016-2020, thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an - cũng đã thông tin việc chỉ đạo Công an Bình Dương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ vụ việc và truy tố trước pháp luật.

Trước đó, như Zing đưa tin, khoảng 16h40 ngày 7/12, Lê Tấn Thành chạy xe máy chở một phụ nữ trên đường Bùi Ngọc Thu, phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Thành quay đầu xe thiếu quan sát, va chạm với hai học sinh đi xe đạp điện và một phụ nữ chạy xe máy. Nữ sinh chưa kịp đứng dậy đã bị Thành đá liên tiếp vào mặt. Sau đó, người này cầm gậy 3 khúc đánh vào đầu nạn nhân.

Người thân của nữ sinh cho biết vụ hành hung khiến em phải khâu hơn 10 mũi. Phần mặt của nữ sinh cũng bị chấn thương.

Chiều 8/12, Công an TP Thủ Dầu Một cho biết đơn vị đã bắt khẩn cấp Lê Tấn Thành. Tại cơ quan điều tra, Thành khai do ăn nhậu với bạn bè trước đó nên khi xảy ra va chạm giao thông, anh ta không kìm chế được nóng nảy, đã đánh nữ sinh.