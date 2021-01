Bỏ gần 1 tỷ mua lan đột biến, 4 người nhận cái kết đắng

Chi số tiền gần 1 tỷ đồng để mua hoa lan đột biến, khi chăm sóc thì phát hiện chỉ là lan thường, người bán bỏ đi mất tích nên 4 người nhẹ dạ rủ nhau đến công an trình báo.

Ngày 8/1, Công an TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, đã ra thông báo truy tìm ông Nguyễn Tùng Dương (25 tuổi, quê huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) và ông Bùi Huy Hoàng (32 tuổi, quê Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) vì bị tố giác lừa đảo bán hoa lan đột biến.

Trước đó, 3 người dân ở tỉnh Gia Lai và 1 người ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trình báo Công an TP Pleiku về việc bị 2 ông Dương và Hoàng (cùng trú số nhà 21, đường Trần Nguyên Hãn, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau nhiều lần triệu tập nhưng ông Dương, Hoàng không tới làm việc nên Công an TP Plieku đã ra quyết định truy tìm

Cụ thể từ tháng 3 đến tháng 6/2020, 4 người trên đã nhiều lần mua hoa lan của 2 ông Dương và Hoàng với số tiền 984 triệu đồng.

Quá trình mua bán, 2 ông Dương và Hoàng cam kết các cây hoa lan bán ra là loại lan rừng đột biến, hoa nở 5 cánh trắng. Tuy nhiên, quá trình chăm sóc, những người mua nhận thấy các cây lan không đúng với loại cây như cam kết nên làm đơn tố giác.

Khi Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Pleiku thụ lý, vào cuộc làm việc thì 2 ông ông Dương, Hoàng đã không còn cư trú tại số nhà 21 - đường Trần Nguyên Hãn. Cơ quan cảnh sát điều tra đã triệu tập các ông Dương, Hoàng nhiều lần nhưng đều không có mặt tại địa phương, không đến làm việc.

Do đó, để phục vụ cho công tác điều tra Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Pleiku đã ra thông báo truy tìm, yêu cầu 2 ông Dương, Hoàng nhanh chóng đến trụ sở làm việc. Đồng thời, ai biết thông tin về ông Dương, Hoàng thì nhanh chóng liên hệ với Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP Pleiku để phối hợp giải quyết.