Apple gửi bộ dụng cụ nặng 35 kg chỉ để thay pin iPhone

Ngày 27/4, cửa hàng Self Service Repair của Apple đã được mở cho người dùng muốn tự thay linh kiện iPhone thay vì mang ra trung tâm bảo hành ủy quyền. Biên tập viên Sean Hollister từ The Verge đã đăng ký dịch vụ để thay pin cho chiếc iPhone 13 mini. Trên thực tế, giải pháp sửa thiết bị tại nhà do Apple cung cấp khác xa tưởng tượng.