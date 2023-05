Bố đơn thân vừa chăm con, vừa luyện tập cho SEA Games 32

Đội tuyển được thành lập từ tháng 2, tuyển chọn thông qua sự kiện Hà Nội All in One. Tuy nhiên, phải đến hai tháng gần đây chúng tôi mới có thể bắt đầu tập trung tập luyện cho giải đấu bởi liên quan nhiều thủ tục hành chính, các thành viên cũng phải sắp xếp, tạm gác lại công việc chính.