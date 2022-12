Bộ đội biên phòng phát hiện đường dây đưa người xuất cảnh trái phép

Ông Phán đã câu kết với một số người Campuchia để đưa lao động ra nước ngoài làm việc cho các công ty.

Ngày 21/12, đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (Kiên Giang) bàn giao bị can Nguyễn Văn Phán (49 tuổi, ngụ Hà Tiên) cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang để xử lý về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Nguyễn Văn Phán nghe đọc lệnh giữ người trong tình trạng khẩn cấp. Ảnh: Tiến Vinh.

Sáng 13/12, tại khu vực cột mốc 312 ở phường Mỹ Đức, tổ công tác của đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên phát hiện 2 người đang có hành vi chuẩn bị xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia. Từ lời khai của 2 người này, lực lượng chức năng phát hiện đường dây tổ chức cho công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Campuchia để làm việc cho các công ty.

Làm việc với lực lượng biên phòng, Phán thừa nhận đã câu kết với một số người địa phương và Campuchia để tổ chức cho 4 công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép với tiền công 28 triệu đồng.