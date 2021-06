'Bỏ đồ bảo hộ sẽ làm mất vũ khí bảo vệ cho nhân viên y tế'

Theo Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, Bộ Y tế đang nghiên cứu thêm nhiều giải pháp để giảm áp lực, ảnh hưởng từ thời tiết tới sức khỏe của nhân viên lấy mẫu.

Những ngày qua, thời tiết ở miền Bắc và Bắc Giang liên tục nắng nóng. Nhiệt độ ngoài trời lên tới 38-40 độ C. Trong khi đó, việc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, phát hiện sớm người nghi nhiễm nCoV cần phải được đẩy nhanh. Thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của nhân viên y tế, sinh viên tình nguyện và những người trực tiếp làm việc truy vết ngoài cộng đồng.

Thời tiết nắng nóng hơn 38 độ C khiến nhiều nhân viên y tế mệt mỏi, kiệt sức. Ảnh: Hà Cường.

Trước vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn chia sẻ Bộ phận thường trực của bộ tại Bắc Giang rất quan ngại và đã chỉ đạo, yêu cầu tất cả đoàn công tác phải đảm bảo sức khỏe cho thầy thuốc, y bác sĩ. Những chiến sĩ ở tuyến đầu phải được bồi dưỡng về mặt dinh dưỡng, đủ nước uống, nâng cao sức khỏe khi chống dịch.

Vừa qua, một số ý kiến cho rằng nhân viên y tế, đặc biệt đội ngũ lấy mẫu xét nghiệm, lực lượng làm việc ở tại cộng đồng có thể không nhất thiết phải mặc bộ quần áo bảo hộ kín như vậy.

Trước những ý kiến này, Thứ trưởng Sơn khẳng định quan điểm của Bộ Y tế cho đến giờ phút này là tiêu chí an toàn của người lấy mẫu đặt lên hàng đầu. Do đó, từ khi dịch bùng phát, tất cả nhân viên y tế đi lấy mẫu đều đã được trang bị trang phục, đồ bảo hộ an toàn.

“Với ý kiến cho rằng không cần thiết bộ trang phục bảo hộ, chúng tôi sẽ lưu ý và nghiên cứu thêm. Tuy nhiên, bỏ bộ trang phục sẽ làm mất vũ khí bảo vệ cho nhân viên y tế khi tham gia lấy mẫu”, Thứ tưởng Bộ Y tế cho biết.

Bộ Y tế đã đề nghị Viện Vệ sinh Lao động về những trang phụ bảo hộ có thổi khí từ bên ngoài, giảm nhiệt độ bên trong. Theo ông Sơn, trong ngày 1/6, Bắc Giang sẽ triển khai một số thử nghiệm loại trang phục này, có thể cung cấp rộng rãi cho các nhân viên làm nhiệm vụ lấy mẫu, tiếp nhận, điều trị, hồi sức.

Nhằm giảm thiểu khắc nghiệt của thời tiết, ông Sơn cho biết ngành y tế địa phương và bộ đã điều chỉnh thời gian lấy mẫu tại cộng đồng, với hai ca là từ sáng sớm đến 9h, 19h-23h. Các điểm lấy mẫu phải ở vùng râm mát, có thông khí, quạt. Buổi tối, ban đêm, những khu vực lấy mẫu cần có đủ ánh sáng để đảm bảo công tác an toàn, chính xác.

Liên quan vấn đề này, Bộ Y tế đã họp chuyên gia và nhận thấy giải pháp thay thế bộ đồ thoáng khí hơn, dùng quạt thông gió, bán mặt nạ là không khả thi vì có thể gây tăng ô nhiễm khuếch tán, giá thành cao mà không mang lại nhiều hiệu quả.

Giải pháp khả thi nhất hiện nay là sử dụng quạt đeo, giúp không khí đối lưu khi mặc bộ đồ, làm giảm nóng bức khó chịu. Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường đã nghiên cứu, chế tạo xong và chờ nhà sản xuất. Ngoài ra, Bộ Y tế đang xem xét giải pháp cấp khí sạch làm mát tạm thời cho nhóm 4 người.