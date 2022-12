Bồ Đào Nha phải có ít nhất một quả phạt đền

"Ở tình huống đầu tiên, cầu thủ Morocco đã có động tác kéo rất rõ trong vùng cấm địa. Tôi cũng không hiểu sao VAR lại không can thiệp và hỗ trợ trọng tài sau pha bóng này. Đó hoàn toàn có thể là một lỗi dẫn đến phạt đền mà VAR có thể nhận định và trao đổi với trọng tài", ông Dương Văn Hiền nói.

Tình huống mà ông Hiền nói tới là pha kéo áo lộ liễu của Achraf Hakimi với Otavio Edmilson ở phút 45+1. Sau khi chuyền bóng, Otavio lao vào vùng cấm địa và bị Hakimi từ phía sau kéo áo. VAR và trọng tài chính không cho Bồ Đào Nha quả phạt đền.

"Trong tình huống thứ hai mà cầu thủ Bồ Đào Nha bị té ngã, dù cầu thủ Morocco cũng có tác động nhưng có thể lực chưa đủ. Ngoài ra, cầu thủ Bồ Đào Nha có vẻ cũng chủ động chờ tác động để ngã. Có thể VAR cũng đồng ý với nhận định ban đầu của trọng tài chính là không có phạm lỗi", ông Hiền nhận định.

Tình huống thứ hai tới ngay sau đó ở phút 45+2, Hakimi tác động khiến Bruno Fernandez ngã. Trọng tài ra hiệu cho trận đấu tiếp tục khi có nhận định của riêng mình. Tác động của Hakimi không rõ ràng như ở pha phạm lỗi trước đó với Otavio. Hơn nữa, Bruno cũng chủ động ngã rất nhanh khi lực tác động của hậu vệ Marocco không đến nỗi nào.

Hakimi (áo đỏ) chỉ chăm chăm phạm lỗi trong vùng cấm địa và may mắn không phải trả giá. Ảnh: Reuters.

Những tình huống ấy là lý do cầu thủ Bồ Đào Nha phản ứng với trọng tài Facundo Tello, một người Argentina. Nếu một trong hai pha va chạm kể trên mà Bồ Đào Nha được hưởng phạt đền, hiệp một có thể đã kết thúc với tỷ số khác. Khi đó, Morocco đang dẫn 1-0 nhờ pha lập công của Youssef En-Nesyri ở phút 42.

Trung vệ Pepe không hài lòng. Anh phản ứng gay gắt: "Việc để một trọng tài người Argentina bắt chính là điều không thể chấp nhận được. Hôm qua, Lionel Messi và tuyển Argentina cũng phàn nàn về chất lượng trọng tài".

Chất lượng trọng tài đang là đề tài gây tranh cãi ở World Cup 2022. Dù có công nghệ hỗ trợ nhưng thực tế, việc nhận định và quyết định đều là do con người.

Kết quả thua 0-1 trước Morocco khiến Bồ Đào Nha của Ronaldo rời giải từ tứ kết. Đối thủ của đại diện châu Phi là Pháp ở bán kết diễn ra vào 2h ngày 15/12 (giờ Hà Nội).



